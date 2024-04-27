Также в ОВА рассказали и о последствиях обстрелов Никопольского района, которые произошли накануне.

Российские оккупанты утром нанесли очередную массированную атаку по Днепропетровской области. Только в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах силы ПВО уничтожили 13 ракет. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, в Днепровском и Криворожском районах были повреждены энергетические объекты, в результате чего произошло несколько пожаров. Также ранения получил 39-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, Лысак отметил, что в Криворожском районе есть перебои с водоснабжением.

"Вечером и ночью агрессор продолжал бить по Никопольщине. Трижды обстрелял район из артиллерии и 4 раза ударил БпЛА. Последствия - на фото. Больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 82-летняя женщина. Оправляться будет дома", - добавил чиновник.

Лысак отметил, что в городе в результате обстрелов были повреждены 7 пятиэтажных домов, рынок, более 10 магазинов, админздание и салон красоты.

"Громко было и в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. В последней побито авто. Обследование пораженных территорий продолжается", - подчеркнул он.

Также глава Днепропетровской ОГА напомнил, что из-за обстрелов Марганецкой громады, которые произошли ранее, без электроэнергии осталось два села, а именно 600 абонентов. Сейчас специалисты ремонтируют сети.

Ночная атака РФ по Украине: что известно

В ночь на 27 апреля россияне запустили много ракет по территории Украины. Как стало известно, для атаки враг использовал стратегические бомбардировщики Ту-95 и "Кинжалы".

Позже в ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки были повреждены 4 теплоэлектростанции, в частности в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

"Есть повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Также стало известно, что во время массированного удара в Харькове ракета едва не попала в больницу, где находилось более тысячи человек. Однако, по словам мэра города, ракета попала в землю, поэтому только один человек получил легкое ранение.

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