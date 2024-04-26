Одна из этих больниц детская.

В Киеве эвакуируют две больницы из-за видео с анонсом удара российских оккупантов по ним.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на ул. Богатырской. "Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что, якобы, в этих больницах находятся военные", - пояснили в КГГА.

Отмечается, что это "абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы". "Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что город обратился в Службу безопасности Украины и Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, которые принимает для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

Атаки на Киев: последние новости

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по городу двумя баллистическими ракетами, которые запустили из временно оккупированного Крыма. Украинским защитникам удалось уничтожить их.

Попадание обломков было зафиксировано в Печерском, Соломенском и Дарницком районах Киева. Сообщалось о нескольких пострадавших.

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