Старые Android-смартфоны получили искусственный интеллект: где его найти

Google Gemini можно задать вопрос, попросить спланировать мероприятие или помочь в написании текста.

Ранее в этом году чат-бот Gemini стал доступен в приложении Google на Android, однако нейросеть могла работать только на Android 12 и более свежих версиях. Теперь Google незаметно расширила поддержку для старых смартфонов.

Как пишет 9to5Google, свежая версия Gemini получила возможность работы на устройствах с Android 10 и 11. Такое решение компания, вероятно, приняла для того, чтобы их продукт стал более массовым.

Загрузить ИИ чат-бот владельцы старых смартфонов как минимум с 4 ГБ ОЗУ могут прямо через Play Store. На Android Gemini – это новый вид помощника, который пришел на замену классическому Assistant. Ему можно задать вопрос, попросить спланировать мероприятие или помочь в написании текста – вы получаете ответы в режиме реального времени.

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В перспективе компания планирует расширить функциональность приложения. Например, Gemini будет иметь возможность управлять устройствами умного дома и настройками смартфона.

Ранее в этом году Samsung добавила Galaxy AI, который работают на основе технологии ИИ от Google, в свои смартфоны Galaxy S24. Со временем их получили Galasy S23, а до конца мая обновятся S22 и S21. Искусственный интеллект Google также используется на собственных смартфонах компании Pixel 8.

Параллельно мы все чаще стали слышать о гаджетах-заменителях телефонов. Это компактные устройства размером с пейджер и собственным ИИ, который умеет взаимодействовать с приложениями через голосовые команды. К "ИИ-девайсам" относят Humane AI Pin, Rabbit R1 и Pendant.

Также многие компании, включая Apple и Samsung вернулись к идее "умных" очков в стиле Google Glass. Новое поколение, оснащенное нейросетями и чат-ботами в стиле ChatGPT в перспективе может заменить смартфоны, говорят эксперты.

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