Какой церковный праздник отмечают 27 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

27 апреля православные верующие вспоминают апостола от 70-ти святого Симеона и преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского. Также в этот день - Лазарева суббота. О традициях и приметах 27 апреля, кого почитают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

27 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 апреля по новому календарю (10 мая по старому) - день памяти священномученика Симеона, сродника Господнего и преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского.

Симеон жил во II веке. Он был одним из апостолов от 70-ти и племянником Иосифа, супруга Девы Марии, поэтому Симеона считают родственником Гос­по­дним.

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Симеон был уже в зрелом возрасте, когда стал свидетелем чу­де­с Иису­са Хри­ста, и тогда же стал од­ним из 70-ти апо­сто­лов Спасителя. С того времени всю свою жизнь святой про­по­ве­до­вал христианство и боролся с идолопоклонниками. После того, как казнили первого епископа Иерусалимского, апостола Иакова, на этот пост выбрали Симеона.

Спустя время к власти пришел император Траян и изал указ, которым запрещал тайные собрания. Противники христианства воспользовались этим - христиане часто собирались для молитв по ночам. Наместнику в Иерусалиме Аттику донесли, что Симеон исповедует христианскую веру, а также походит из рода царя Давида. Симеона, которому в то время было уже больше 100 лет, схватили и после долгих мучений распяли на кресте.

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Стефан, игумен Печерский и епископ Владимиро-Волынский, жил в XI веке. В Киево-Печерском монастыре он принял монашеский постриг и был любимым учеником игумена Лавры, преподобного Феодосия Печерского. Перед смертью Феодосия монахи попросили назначить игуменом именно Стефана.

В 1078 году игумен Стефан ушел из Лавры и основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы - Кловский, который долгое время процветал, но в середине XIII века его разрушили орды Батыя.

Игумена же Стефана в 1901 году поставили епископом города Владимира-Волынского. Он приложил немало усилий и обратил в христианскую веру много жителей Волыни. Также епископ Стефан принимал участие в перенесении мощей преподобного Феодосия - из пещеры в монастырь.

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27 апреля 2024 года отмечается Лазарева суббота - дата одинакова как для старого, так и для нового календаря. В это день в православной церкви вспоминают чудо, которое совершил Иисус Христос - воскрешение праведного Лазаря.

Праздник 27 апреля по старому стилю - день памяти святого Мартина, исповедника, Папы Римского.

О чем говорят приметы на 27 апреля

В народном календаре 27 апреля - праздник Семенов день, Семен Ранопашец. Приметы дня говорят о погоде и каким будет урожай:

солнце на рассвете ясное - лето будет с сильными ветрами;

на траве утром нет росы - вечером пойдет дождь;

дождь в этот день - к богатому урожаю хлеба;

туман выпал вечером - к потеплению.

По обычаям наши предки на Семена Ранопашца выходили на работу в поле. Также в народе считают, что если в этот день погреться на солнце, то можно избавиться от многих болезней.

Что можно делать 27 апреля

Святого Симеона просят о здоровье близких людей, а также дать совет в важном деле - ответ может прийти во сне. В Лазареву субботу верующие запасаются веточками вербы, чтобы освятить их в церкви на следующий день, а также идут на церковную службу.

В этот день нужно обязательно чем-нибудь поделиться с ближними, можно даже самыми простыми вещами, а также помочь нуждающимся - отданное другому вернется двойным благом.

Продолжается Великий пост 2024, но тем, кто постится, в Лазареву субботу можно есть горячую пищу с маслом и рыбную икру.

Что нельзя делать 27 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, отказывать в помощи, сплетничать, обижать людей и животных, желать зла. Также запрещается заниматься тяжелой работой по дому, делать генеральную уборку, мыть окна, стирать, шить, вышивать, вязать.

Народные приметы предупреждают, что в этот день следует быть особо аккуратными в словах и поступках - чтобы не поругаться ни с кем, наши предки завязывали на красной шерстяной нитке два узелка и носили ее целый день в правом кармане. Не следует заключать крупные торговые сделки и делать крупные покупки, а также пересчитывать деньги - чтобы не остаться без них в будущем.

27 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Иван, Николай, Павел, Пётр, Семён, Сергей, Степан.

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