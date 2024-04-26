Обозреватель считает, что западным танкам необходима дополнительная защита.

Практически все верифицированные уничтоженные или поврежденные американские танки M1A1 Abrams в зоне боевых действий в Украине не имели дополнительной защиты.

Внимание на этом акцентировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что танки Abrams отводят с линии фронта. Одной из причин при этом называется использование российскими войсками БПЛА.

По его словам, еще в начале 2023-го он "был неприятно удивлен тому, что практически все танки западного производства, поступавшие на вооружение ВСУ, отправлялись в зону боевых действий без дополнительной защиты, ставшей необходимостью в условиях нынешних угроз".

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"Первый уничтоженный M1A1 Abrams, остановленный после наезда на противотанковую мину ТМ-62 затем попросту добили дронами, опять-таки, стараясь пробивать турнюр башни, который был абсолютно незащищенным дополнительными средствами", - отметил эксперт.

Потому, по мнению Коваленко, если информация об отводе танков подтвердится, то ничего удивительного в таком решении нет:

"Но вопрос, это решение, просто для сбережения техники, или решение для решения проблемы? А именно, усиления родной брони танков дополнительной?".

Танки Abrams в Украине

Напомним, о том, что Украина отводит с линии фронта американские танки Abrams M1A1, сообщило издание Associated Press со ссылкой на два военных источника.

До этого сообщалось, что ВСУ потеряли пять американских танков Abrams за два месяца.

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