Министр науки и высшего образования Польши также обратится в МИД Польши, чтобы там объяснили возможные угрозы для украинских студентов в Польше.

Министр науки и высшего образования Польши Дариуш Вечорек будет консультироваться по поводу украинских студентов с Министерством иностранных дел Польши и Министерством образования Украины, рассказал он в эфире польского радио ТОК FM.

По словам министра, в Польше учатся примерно 50 тысяч студентов из Украины. Вечорек говорит, что сейчас не видит угрозы для студентов на фоне принятых изменений в мобилизации.

"Придется поговорить с министром образования и науки Украины по этому поводу и посмотреть, как украинская власть подойдет к этому вопросу относительно студенчества. Поскольку они начали обучение в Польше - они на втором или третьем курсе, было бы хорошо, чтобы они закончили обучение", - заявил он.

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Вечорек также обратится в МИД Польши, чтобы там объяснили возможные угрозы для украинских студентов в Польше.

Украинцы в Польше - детали

Польша готова помочь Украине вернуть граждан мужского пола призывного возраста и помочь своей стране в войне против России, заявил в среду министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Также Польша продолжит временную защиту украинским беженцам. В частности, это касается и украинцев без паспорта. Это решение анонсировал министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

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