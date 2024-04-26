Медики диагностировали у него серьезные травмы. Состояние оценивают как тяжелое.

В центре Варшавы преступники в масках напали на 58-летнего украинца. Мужчину избили и похитили крупную сумму денег наличными.

Как сообщает Inpoland, нападавшие ударили потерпевшего, повалили его с ног и жестоко избили. Затем преступники похитили у украинца почти 2 миллиона злотых (400 тысяч евро).

"Уголовное расследование по этому делу ведет прокуратура Варшавы-Средигород, которое сосредоточено на выявлении и привлечении к ответственности злоумышленников", - прокомментировали в полиции.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего раненым. Полиция ведет широкомасштабные мероприятия для розыска преступников и установления лиц, причастных к нападению.

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него серьезные травмы. Состояние оценивают как тяжелое.

Другие преступления в Польше

22 ноября стало известно, что в Польше 42-летний украинский шеф-повар Сергей Трончук убил свою 29-летнюю жену Юлию и двух дочерей, которых она ему родила, но оставил в живых 11-летнего сына Юлии от первого брака.

Журналисты узнали, что мужчина четыре дня жил с телами в квартире, а потом признался в совершенном преступлении. Во время допроса Трончук утверждал, что в семье были конфликты из-за финансовых трудностей. По словам Трончука, перед преступлением он снова поссорился с женой, она пошла спать с дочками, а он выпивал, а потом совершил убийство. Также сообщалось, что Юлия была единственным ребенком у своих родителей.

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