Экономический ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов в год.

Масштабные лесные пожары не только наносят огромный ущерб природным экосистемам, но также вредят экономике и приводят к дополнительным смертям людей от ухудшения экологической обстановки. На Западе ученые и экономисты активно занимаются подсчетом такого ущерба от пожаров, но никто до сих пор серьезно не изучал последствия масштабных пожаров в Сибири, которую контролирует РФ.

Группа японских экологов решила заполнить пробел в информации и с помощью глобальной климатической модели они оценили влияние лесных пожаров в Сибири на загрязнение воздуха, экономику, смертность и климатические условия к 2030 году. Результаты опубликованы в журнале Earth’s Future.

Для построения модели эксперты выбрали 2004 год как базовый фон с меньшим количеством выбросов и возгораний леса и 2003 год, когда уровень выбросов был высоким из-за большого числа пожаров. Данные по пожарам аналитики сопоставили с показателями среднего ВВП за 2003-2017 годы и статистикой смертности по странам региона.

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Шесть проведенных моделирований показали, что аэрозольные выбросы от лесных пожаров дают охлаждающий эффект не только над Сибирью, но и над Северным Ледовитым океаном и Канадской Арктикой. Но моделирование показывает, что к 2030 году этот эффект сменится потеплением везде, кроме отдельных районов в Восточной Сибири.

Авторы работы также подсчитали, что загрязнение воздуха вследствие лесных пожаров в одной только Иркутской области РФ убивает около 3000 человек в год. А материальный ущерб от "потери благосостояния" оценен в 5 миллиардов долларов в год.

Для Китая и Японии, куда ветра сносят дым от сибирских пожаров, потери населения из-за более высокой плотности жителей оцениваются еще выше: в среднем 67 и 22 тысячи человек в год соответственно. Потери экономики: 51 и 84 миллиарда долларов ежегодно.

Авторы исследования подчеркивают, что они еще не учли несмертельные последствия для здоровья людей, а также "вторичные социальные последствия".

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