Ранее вечером Воздушные силы ВСУ сообщали, что в небе над Украиной было зафиксировано несколько российских крылатых ракет.

Зафиксирована активность Ту-95МС (количество уточняется) с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. Об этом сообщили в Воздушных силах.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - добавили там.

В то же время мотиоринговые каналы сообщают, что в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:50 - 03:20. Если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:40 - 04:00. В районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:40 - 04:30. Если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:40 - 05:30.

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Ранее вечером Воздушные силы ВСУ сообщали, что в небе над Украиной было зафиксировано несколько российских крылатых ракет. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным украинских военных, некоторые ракеты летели в западном направлении, в Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области. Взрывы зафиксированы в Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Возможно, это является результатом работы наших сил ПВО.

По данным ВСУ, оккупанты также запустили ракету "Кинжал" через Житомирскую область в юго-западном направлении.

Обсрали Украину Россией - детали

Российские оккупанты ударили 26 апреля по городу Дергачи в Харьковской области, в результате чего пострадали трое детей. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей. Девочки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - отметил он.

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