Jerry Heil и alyona alyona замыкают пятерку лидеров.

Уже совсем скоро пройдет главное международное музыкальное событие - "Евровидение-2024". И пока все участники готовятся к выступлениям, букмекеры снова обновили свои списки фаворитов на сайте Eurovision World.

Первое и второе место пока уверенно держат Швейцария (певец Nemo) с вероятностью на победу 24% и Хорватия (артист Baby Lasagna) - с 17%.

А вот тройку лидеров теперь завершает не Италия, а Нидерланды. Эту страну представит певец Joost Klein с композицией "Europapa". Итальянская певица Angelina Mango с песней "La noia" сейчас оказалась уже на четвертой строчке.

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Представительницам Украины - дуэту Jerry Heil и alyona alyona букмекеры прогнозируют высокий балл и выход в финал. Однако после предыдущих ставок, певицы оказались на ступеньку ниже. Сейчас в таблице они занимают пятое место и их вероятность на победу стала 7%.

Также в первую десятку вошли: Франция, Израиль, Греция, Ирландия и Бельгия.

К слову, эти прогнозы могут измениться, а кто на самом деле станет победителем можно будет узнать 7, 9 и 11 мая. Именно в эти дни состоится конкурс "Евровидение-2024" в шведском городке Мальме.

Певицы Jerry Heil и alyona alyona будут представлять Украину с песней "Teresa&Maria". Их номер выступления 5.

Напомним, недавно Jerry Heil и alyona alyona отправились на "Евровидение-2024".

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