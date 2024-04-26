Глава Пентагона объяснил, что по-настоящему предоставит украинцам возможность осуществлять дальнобойные огневые кампании против россиян.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, и только одни армейские тактические ракетные системы ATACMS не являются "магическим средством" для осуществления эффективной дальнобойной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-21"), которое проходило в виртуальном формате.

"Насчет поставки ATACMS, как вы знаете, мы ранее предоставили украинцам ATACMS. Они бывают разных типов с разной дальностью. И, конечно, туда отправляется сочетание боеприпасов. Но я не буду вдаваться в детали с точки зрения того, что мы предоставили, и когда украинцы фактически применят эти боеприпасы. Ключевая позиция - что они имеют способность", - подчеркнул Остин.

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При этом, министр обороны США подчеркнул, что только отдельно эти способности не являются "магическим средством". По его словам, интеграция этих возможностей наряду с такими ракетами, как Storm Shadow, и различными средствами, которые поступают от других стран, по-настоящему предоставят украинцам возможность осуществлять дальнобойные огневые кампании. "Я думаю, что это то, что является наиболее важным", - сказал Остин.

Ракеты ATACMS предоставлены Украине - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным издания The New York Times, на прошлой неделе США тайно отправили Украине партию дальнобойных ракет ATACMS. Речь идет о партии численностью более 100 единиц.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, что США в апреле предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но она не назвала количество таких ракет, которое получила Украина. В то же время, заявление Штатов о поставках Украине ракет ATACMS привело к возобновлению в Германии дебатов по Taurus.

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