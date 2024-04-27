Аналитики предположили, что крайний пакет помощи от США может быть недостаточным, чтобы Украина вернула всю свою территорию.

Способность Украины вернуть все свои земли в долгосрочной перспективе зависит от решений на Западе, в Кремле и Киеве.

Об этом пишут аналитики Института по изучению войны (ISW) в свежем обзоре. Они отметили, что западные СМИ сообщают, что представители американских властей возобновили обсуждение идеи "замораживания границ", однако крайний пакет помощи США может быть недостаточным, чтобы Украина вернула всю свою территорию. Поэтому обсуждение возможных конечных состояний войны является очень преждевременным.

Военная помощь США едет в Украину, но нужно несколько недель, чтобы она прибыла в подразделения на передовой и оказала ощутимое влияние на поле боя.

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Аналитики считают, что ВСУ сначала придется использовать помощь США чтобы стабилизировать линию фронта и остановить продвижение врага на Авдеевском направлении, особенно в районе Часового Яра.

Кроме того, аналитики обратили внимание, что масштаб предполагаемой российской наступательной операции летом, которая вероятно начнется в июне, также остается непонятным. Эксперты предположили, что российское военное командование может активно оценивать и пересматривать планы будущего наступления, чтобы учесть столкновение с лучше оснащенными украинскими силами.

ВСУ должны будут отражать это наступление россиян, чтобы не дать им достичь значительного оперативного прогресса в течение летних месяцев, прежде чем смогут бросить вызов инициативе и провести контрнаступательную операцию позже в 2024 или 2025 годах.

По оценкам аналитиков ISW, полная и последовательная помощь западных партнеров будет иметь решающее значение для будущих контрнаступательных действий ВСУ. "США и Запад должны будут реагировать, поскольку украинское военное командование определяет масштаб и направленность таких операций и передает потребности Украины западным партнерам за несколько недель и месяцев до будущих контрнаступательных операций", - отметили аналитики.

Война в Украине: новости

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что враг очень много делает для того, чтобы убедить всех в бесконечности его ресурсов и толерантности к собственным потерям. "Ресурсов действительно очень много, в том числе человеческих, поэтому они так относятся к своим бойцам. Ну и еще из-за уровня своего морального развития и ущербной ментальности", - написал он.

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