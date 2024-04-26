Услышав издалека визг "Бабы Яги", россияне прячутся по норам.

Ночью к российским оккупантам на фронте прилетает "Баба Яга", от которой почти нет спасения. Единственная надежда, что на этот раз она принесет смерть кому-то другому, а не тебе. Как пишет издание Forbes, российско-украинская война породила свою легенду, которая страшна только для захватчиков.

"Российские солдаты научились бояться украинской "Бабы Яги", тяжелых дронов-бомбардировщиков, которые летают ночью, зависая над их позициями и обрушивая сверху разрушения на танки и позиции пехоты", - говорится в публикации.

Отмечается, что легкие дроны хорошо себя показывают днем, а вот большие беспилотники являются слишком легкой целью даже для стрелкового оружия. Именно поэтому единственная возможность задействовать тяжелые дроны-бомбардировщики - ночью, когда их не видно невооруженным глазом. Гул винтов, по высказываниям самих оккупантов, похожий на визг бензопилы, хоть и выдает присутствие беспилотника рядом, производит при этом крайне удручающее впечатление на россиян.

Как отмечает Forbes, изначально название "Баба Яга" применялось только к группе бомбардировщиков-октокоптеров R18, которыми пользовалось подразделение "Аэроразведка". Но позже это стало общим прозвищем для всех украинских дронов-бомбардировщиков, которые прилетают по души россиян в темное время суток.

В отличие от других дронов, "Баба-Яга" абсолютно нечувствительна к радиоэлектронным помехам. На вопрос, эффективен ли их РЭБ, один российский солдат ответил: "Для малых беспилотников - да, но ничто не спасет от "Бабы Яги".

По свидетельствам россиян, по крайней мере некоторые экземпляры "Бабы Яги" оснащаются терминалами Starlink - спутниковую связь заглушить крайне трудно. Также изучение сбитых экземпляров свидетельствует, что это настоящие произведения технического искусства: электроника грамотно собрана по хорошему стандарту и, что важно, все - украинского производства, а не китайский продукт под ребрендингом. Россияне говорят, что у них ничего подобного нет.

Сейчас в Украине используют много разных моделей ночных бомбардировщиков - от переделанных промышленных и сельскохозяйственных беспилотников DJI до собственных украинских разработок вроде "Аэроразведка R18", "Кажан 620" и "Вампир". Типичный дрон стоит около 25 тысяч долларов.

Поскольку РЭБ против "Бабы Яги" не работает, россияне нашли только два способа остановить ее: FPV-дроны-перехватчики и снайперы. FPV-дроны с ночным видением атакуют Бабу Ягу в стиле камикадзе, и в ответ бомбардировщики теперь имеют сопровождение меньших беспилотников, чтобы уничтожить перехватчики.

Каждый российский пехотный взвод имеет снайперскую группу. По крайней мере некоторые российские снайперы оснащены тепловизионными прицелами, что дает им определенный шанс поразить "Бабу Ягу". В сети есть несколько видео, которые свидетельствуют, насколько непросто сбить дрон таким образом.

По мере того, как россияне пытаются найти способы противодействия, украинцы совершенствуют "Бабу Ягу". Все больше внимания уделяется вопросам незаметности и защиты от помех. Поэтому вскоре "Баба Яга" будет прилетать к россиянам "молча".

Война дронов в Украине

Как писал УНИАН, статистика, собранная аналитиками открытых данных, свидетельствует о значительном преимуществе Украины в применении дронов-камикадзе на фронте. Хотя у россиян дронов не меньше, они имеют один принципиальный недостаток, который делает их малоэффективными.

Вместе с тем Украина не торопится защищать свои технические разработки на правовом уровне. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, с начала полномасштабной войны Украина подала лишь 4 заявки на международный патент по беспилотным технологиям. Россия за это время подала 342 заявки.

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