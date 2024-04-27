Федоренко напомнил, что есть много спекуляций со стороны российской пропаганды, которая периодически заявляет о том, что то Ивановское они полностью взяли, то зашли в Часов Яр.

В Часовом Яру противника нет и город полностью контролируется Силами обороны Украины, а ВСУ даже удалось выбить противника с двух позиций на Бахмутском направлении. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко.

"Боевые действия продолжаются достаточно мощно. Гремят населенные пункты Богдановка и Ивановское. Потому что противнику важно из Богдановки выйти и взять в полуокружение Часов Яр и через Ивановское взять его в полное окружение, если им удастся нарастить успех. Таким образом противник пытается взять в тиски город Часов Яр, и потом продавливать в районе основного сосредоточения", - сказал он эфире телеканала "Эспрессо".

Федоренко утверждает, что сейчас в Часовом Яру противника нет, город полностью контролируется Силами обороны Украины.

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"Есть много спекуляций со стороны российской пропаганды, которая периодически заявляет о том, что то Ивановское они полностью взяли, то зашли в Часов Яр. Но ради правды, линия боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела. Продолжается динамичная работа по отражению атак со стороны противника. В отдельных случаях Силы обороны проводят улучшения по переднему краю. В частности, на этой неделе удалось выбить противника с двух позиций и в полной мере забрать себе одну из лесопосадок. Сейчас все позиции, с которых удалось выбить оккупанта, остаются за нами", - добавил военный.

Какова ситуация на Бахмутском направлении

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", полковник ВСУ Павел Палиса рассказал, что в окрестностях Бахмута противник пытается нарастить усилия в полосе обороны бригады и также по соседям - с целью прорвать оборону, рассечь оперативное построение, группировку.

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