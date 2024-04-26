В октябре 2023 года министр обороны Людивин Дедондер говорила, что Бельгия сможет поставить F-16 в Украину не ранее 2025 года.

Власти Бельгии намерены передать Украине несколько своих истребителей F-16 до конца 2024 года, заявили премьер-министр Бельгии Александр де Кро и министр обороны Людивин Дедондер на пресс-конференции вечером 26 апреля.

Пока не ясно, когда именно самолеты можгут быть доставлены, но, по словам Дедондер, это должно произойти "как можно быстрее". Она утверждает, что будет сделано все, чтобы самолеты прибыли в Украину до конца года.

Дедондер подтвердила, что это не поставит под угрозу способность Бельгии защитить себя или свою безопасность. Первоначально всегда говорилось, что поставка F-16 будет возможна не раньше 2025 года.

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Де Кроо отметил, что все поставленные истребители будут финансироваться за счет процентов за замороженные российские активы, а не за счет денег бельгийских налогоплательщиков.

Истребителеи F-16 для Украины - подробности

Копенгаген отдает Украине все свои истребители F-16, они должны быть в Украине этим летом, заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

У дипломата спросили, стоит ли Украине волноваться из-за недавней новости о продаже Данией Аргентине 24 истребителей этого типа. "Не волнуйтесь, самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации, потому что мы получаем новое поколение самолетов F-35", - сказал Миккельсен.

По его словам, часть истребителей доставят в Аргентину, однако Украина получит то количество, о которых было договорено. "Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали", - подчеркнул он.

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