Короткие путешествия на неделю-две она считает значительно лучшим способом для путешествий.

Удаленная работа приобретает все большее распространение, и некоторые решаются на многомесячные путешествия без отрыва от трудовой деятельности. Но те, кто попробовал "кочевой" образ жизни говорят, что на самом деле оно того не стоит.

О своем опыте 9-месячного путешествия по миру рассказала на страницах издания Business Insider журналистка и блогер из Нью-Йорка Даша Кофман. В 2021 году она вместе с бойфрендом решила начать путешествие по миру, продолжая работать удаленно. За 9 месяцев пара побывала в 22 странах Европы и Латинской Америки.

"Хотя это были одни из лучших дней в моей жизни... (...) Но в течение девяти месяцев пребывания за границей я поняла, что такой образ жизни - на самом деле не то, чем кажется", - пишет Даша.

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Нехватка домашнего комфорта

Путешественница обнаружила, что со временем, когда путешествие длится месяцами, она начала искать места и впечатления, которые давали ей ощущение пребывания дома. И это противоречило самой идее путешествий.

Поэтому, когда девушка вернулась к постоянному месту жительства, она начала совершать более традиционные краткосрочные поездки, чтобы снова искать новые впечатления.

"Сейчас мне нравится иметь домашнюю базу. Короткие поездки помогают мне избавиться от монотонности жизни, не жертвуя домашним комфортом, - говорит она.

Ограниченность финансов

Постоянно находясь в дороге, приходится жестко планировать свой бюджет. И это опять же лишает путешествие части его смысла - поиска новых впечатлений. На них просто не хватает денег.

"Я отказывалась посещать все музеи, которые хотела, и покупала дешевые блюда на ужин вместо того, чтобы наслаждаться местной кухней, которая, возможно, была за пределами моего бюджета", - рассказывает девушка.

Сейчас, когда Даша постоянно живет в Нью-Йорке, она может позволить себе потратить больше денег в кратковременных путешествиях и получить больше новых впечатлений от них.

Нехватка дружеского общения

В путешествиях Даша была не одна - с ней был ее парень. Также они постоянно встречали новых людей, заводили интересные знакомства. Но все эти знакомства были временными, а общение с новыми людьми - кратковременным. Поддерживать с ними контакт на расстоянии оказалось невозможным.

Но хуже всего, что Даша потеряла часть друзей дома.

"Они научились жить без меня. Когда я вернулась домой, мне показалось, что у нас не так много общего, как раньше. Мне понадобились месяцы, чтобы вернуть мои дружеские отношения туда, где они были до того, как я уехала", - рассказала она.

Другие интересные рассказы заядлых путешественников

Как писал УНИАН, есть действительно влюбленные в путешествия люди, которые не хотят возвращаться к стабильной жизни, однажды попробовав путешествия. Так, мы рассказывали о британке, которая бросила работу и путешествует по миру в доме на колесах, зарабатывая на ведении блога. Она уже объездила половину Европы и не планирует останавливаться.

А еще интересным оказался рассказ женщины, которая променяла престижную работу в Лондоне и переехала на край света - в маленький городок на субарктическом острове Шпицберген. Этот "арктический рай" пришелся ей по душе больше, чем финансовая столица Европы.

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