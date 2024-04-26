Использование таких танков, "не критично" для украинских войск, отметил боец.

Боец 12-й бригады полка "Азов" с позывным Равлик в эфире телемарафона прокомментировал появление на поле боя Т-72 РФ с широкой защитной броней сверху.

"Нам пришлось с таким сталкиваться, был у нас один инцидент в районе Тернов. Противник применил два танка. Первый был "сарай", второй шел с установкой РЭБ, который мы затрофеили. Это эффективно? Да, но не критично для наших войск", - отметил боец.

Азовец также рассказал, какова сейчас ситуация на Лиманском направлении. По его словам, РФ продолжает штурмовать позиции Сил обороны.

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"Сегодня были попытки ведения штурмовых действий пехотой, без привлечения техники. Противник успеха не имел, позиции устояли. На направлении Тернов также были попытки штурма и также без техники. Силы обороны справились в полном объеме", - рассказал военный.

"Танки-черепахи": что известно о новом-старом оружии РФ

В начале апреля россияне неподалеку Авдеевки применили танк Т-72 с приваренными к нему металлическими листами. Несмотря на то, что танк с таким "улучшением" фактически потерял возможность вести бой, он безопасно довез штурмовую группу до украинских позиций и смог вернуться обратно.

По мнению Forbes, российские "танки-черепахи" могут быть прорывниками, и это несет угрозу для Сил обороны на линии фронта.

Зато, по словам главы пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, применение россиянами таких танков не помогает врагу, а наоборот мешает вести штурмовые действия.

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