Как известно, с 23 апреля в подразделениях паспортного сервиса за рубежом приостановлена выдача и оформление документов для украинских мужчин призывного возраста. Скорее всего, технические проблемы прекратятся 18 мая – в дату вступления в силу пакета поправок в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О правовом режиме военного положения". Это означает, что украинцы призывного возраста, чтобы оформить паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу, должны будут предъявить актуальные военно-учетные документы. И это будет касаться как подразделений ГП "Документ" за рубежом, так и консульств Украины.

Несогласные с таким решением уже "штурмуют" дипучреждения Украины в Европе, и заявляют, что оно не просто подтолкнуло часть украинцев к мысли больше не возвращаться на Родину, но и заставило задуматься об отказе от украинского гражданства.

Стоит отметить, что для мужчин призывного возраста выход из гражданства означает:

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отсутствие воинского долга перед государством. Согласно п.6 ст.1 и п.2 ст.2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" воинская обязанность является полностью добровольной для иностранцев и лиц без гражданства и не распространяется на них;

независимость от ограничений на оформление каких-либо документов;

возможность свободного передвижения через украинскую границу (при условии безвиза Украины со страной нового гражданства);

возможность получить гражданство стран, которые обязывают отказаться от предыдущего, в частности Испании;

возможность/обязанность вступления в иностранную армию. Фактический военный призыв сохранился и по сей день в Норвегии, Турции, Австрии, Швейцарии, а также, де-юре, существует в Германии, Нидерландах и планируется его возобновление в Польше.

В то же время потеря украинского гражданства означает потерю и определенных возможностей, в частности:

права на занятие некоторых должностей, в частности, судьи или госслужащего;

права на участие в любых типах выборов и референдумов;

права собственности на земли сельскохозяйственного назначения (согласно ч.1 ст.130 Земельного кодекса Украины иностранцы и лица без гражданства не могут приобретать право собственности на земли сельскохозяйственного назначения).

Конечно, многие государства позволяют иметь два гражданства и не отказываться от первоначального, в частности, Польша, Германия, Хорватия и большинство стран ЕС. Но это не освобождает украинцев от выполнения обязанностей перед Украиной, ведь в Украине действует принцип единого гражданства. То есть, лицо, имеющее два или более гражданств одновременно с украинским, будет считаться гражданином Украины. Таким образом, для мужчин призывного возраста продолжит действовать воинская обязанность. А вот выход из украинского гражданства позволит полностью избавиться от статуса военнообязанного.

Согласно закону "О гражданстве Украины", основаниями прекращения гражданства Украины являются:

выход из гражданства Украины;

потеря гражданства Украины;

другие основания, предусмотренные международными договорами Украины.

Выход из гражданства Украины является добровольной процедурой, которая проводится по инициативе лица. Он возможен для тех, кто имеет разрешение на постоянное проживание за границей, а также для их детей.

Но для того, чтобы выйти из гражданства Украины, требуется одновременное выполнение следующих условий:

Лицо уже приобрело гражданство другого государства (обычно подтверждается наличием паспорта другого государства) ИЛИ получило от другого государства документ о том, что оно приобретет его гражданство, если выйдет из гражданства Украины (например, справка от уполномоченных органов такого государства).

Лицу НЕ сообщалось подозрение в совершении уголовного преступления.

В отношении лица НЕ принят обвинительный приговор суда в Украине, подлежащий исполнению.

Далее процесс выхода из гражданства Украины проходит в таких этапах:

оформление разрешения на постоянное проживание заграницей в консульстве (представляет собой отметку в загранпаспорте "Оформлен выезд на постоянное проживание"), ориентировочно данный этап занимает 6-7 месяцев;

подача заявления вместе с паспортом иностранного государства/подтверждением приобретения гражданства иностранного государства и другими документами;

получение справки из консульства о прекращении гражданства на основе решения Президента Украины.

Подробные требования к подаче документов на выход из гражданства следует изучить на сайте консульства в стране проживания. Ведь некоторые документы, в частности паспорт иностранного государства, при подаче заявления на выход из гражданства, должны быть переведены на украинский и апостилированы. Также следует иметь в виду, что некоторые консульства, например, Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке, требуют, чтобы загранпаспорт действовал еще по крайней мере год на момент подачи заявления...

Весь процесс рассмотрения заявления о выходе из гражданства может занимать, по меньшей мере, один год. И при этом для прохождения всех процедур нужно обращаться в консульства (то есть, получать консульские услуги, которые пока не предоставляются).

Анастасия Барданова, младший юрист ЮК Stron