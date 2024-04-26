Президент акцентировал на увеличении поставок дальнобойного вооружения, усилении воздушного щита и увеличении предоставления артиллерии и соответствующих снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от международного формата "Рамштайн" удовлетворения трех приоритетов Украины для воплощения украинских целей на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время обращения к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-21"), которое проходит в виртуальном формате.

Глава государства призвал международных партнеров не забывать, что принимая решение о поддержке Украины, речь идет не просто о поставках вооружения, но и о решении судьбы мира, который или будет жить по признанным правилам, или, в противном случае - будет зависеть только от милосердия тех, чье насилие является жестоким.

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Также Зеленский рассказал, на каком этапе сейчас идет война после двух лет работы формата "Рамштайн".

"Ответ очевиден: все до сих пор зависит только от нашего взаимодействия - от того, насколько быстро мы действуем и выполняются ли наши соглашения полноценно. Хотя, через полгода, когда мы ждали решения по американской поддержке, а российской армии удалось перехватить инициативу на поле боя, мы сейчас еще можем не только стабилизировать фронт, но и двигаться вперед, достигая наших украинских целей в войне", - подчеркнул Зеленский.

"Рамштайн-21" - в чем нуждается Украина

Президент выразил убеждение, что всем участникам заседания "Рамштайн" понятно, что будет наиболее эффективным для украинской армии.

"Во-первых, дальнобойное вооружение. Ни одна часть оккупированной территории Украины не должна оставаться безопасной для оккупанта", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства поблагодарил тех лидеров других стран, которые решили предоставить Украине ракеты Storm Shadow, SCALP и ATACMS. Он добавил, что дальность поражения должна быть достаточной.

"Во-вторых, воздушный щит", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в этом году российские истребители уже применили против Украины более 9 тысяч управляемых авиационных бомб. Он добавил, что Украина нуждается в усилении возможностей сбивать российские боевые самолеты для того, чтобы те не могли приближаться к украинским позициям и границам.

"Это возможно. Это так же возможно как и обеспечение защиты для городов Украины от российских ракет. Мы срочно нуждаемся в системах Patriot и ракетах к ним. Это то, что может и должно спасать жизни прямо сейчас. По меньшей мере семь "Петриотов" необходимы для безопасности наших городов", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил союзникам, что они имеют эти системы и благодаря "Петриотам" можно по-настоящему изменить ситуацию к лучшему.

Также Зеленский уверен, что можно ускорить переход на истребители F-16.

Как подчеркнул президент, сотрудничество Украины и союзников по борьбе с терроризмом должно быть более эффективным, чем сотрудничество России с режимами Ирана и Северной Кореи.

"В-третьих, артиллерия", - добавил Зеленский.

Он сказал, что многие участники заседания являются бывшими солдатами и могут представить, что чувствуют украинские защитники, когда просто нечем отвечать на вражеский огонь.

По словам главы государства, неравномерное соотношение артиллерии между украинской и российской армиями в количестве 1 к 10 вдохновляет Путина продолжать воевать.

Как сказал Зеленский, Путин верит, что пройдет по руинам и попытается начать его контрнаступление.

"Мы должны помешать этому. Наши солдаты нуждаются в артиллерии - достаточно 155 калибра, чтобы остановить российские атаки и проводить наши собственные активные операции. Я благодарю каждую страну, которая действительно эффективно помогает с этим", - сказал Зеленский.

Также президент призвал уделять максимум внимания производству оружия как в странах-партнерах, так и в рамках совместных проектов с Украиной.

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Ллойд Остин сегодня во время открытия заседания "Рамштайн-21" заявил, что международная коалиция наращивает усилия для удовлетворения срочных потребностей Украины на поле боя.

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