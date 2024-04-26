Эксперт выделил приближение пасхальных праздников как фактор временного снижения валютных курсов.

В течение мая ситуация на валютном рынке будет достаточно сбалансированной, однако не исключено определенное снижение курсов иностранных валют в период пасхальных праздников. Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, говорится в материале УНИАН.

По его словам, в течение мая на валютном рынке при формировании курсов следует ожидать сохранения ведущей роли Нацбанка, а затем незначительные курсовые покачивания следует воспринимать, как элемент прочной системы. Здесь речь идет не только о режиме "управляемой гибкости", но и о диапазоне недельных курсовых отклонений, который чаще всего достигает 2 процентов от начального курса понедельника.

"В то же время нельзя исключить, что в мае продолжится дальнейшее ослабление валютного регулирования, что скажется на более "свободном" курсообразовании на межбанке", – отметил эксперт.

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По словам Лесового, на валютный курс в целом влияет ряд различных факторов, среди которых и объем получаемой макрофинансовой помощи. Эксперт отметил, что ежемесячно Украина нуждается в $3 млрд внешней финпомощи на покрытие расходов бюджета, и любая задержка с ее получением может негативно сказываться на настроениях участников рынка.

"Однако экономическая часть пакета помощи от США составляет более $9 млрд: этих средств, по расчету правительства, должно хватить для выполнения бюджета в части покрытия расходов благодаря макрофину", – считает Лесовой.

При этом Лесовой выделил приближение пасхальных праздников как фактор временного снижения валютных курсов.

"Обычно на большие праздники количество операций на наличном рынке существенно возрастает. В этом году ожидается, что этот рост составит до 15% в основном по продаже валюты гражданами, которые будут тратить средства на необходимые праздничные закупки. Однако этот фактор будет временным и не приведет к глобальным изменениям трендов: ожидается до в первую декаду месяца в случае доминирования предложения над спросом курсы валют могут снизиться на 2% (0,8 грн)", – отметил эксперт.

Что касается показателей валютного рынка, Лесовой прогнозирует, что в мае коридоры валютных колебаний будут в диапазоне 39-41 грн/долл., а ежедневные изменения курсов валют будут составлять до 0,3-0,5 грн в банках и до 0,5 грн в обменных пунктах.

"Таким образом, в мае, за исключением "пасхального периода", ситуация будет достаточно сбалансированной: роль регулятора будет оставаться главной, именно от его тактики на межбанке во многом будут зависеть показатели наличного рынка валют. Однако мы не исключаем, что на рынок может активно влиять военный фактор, что может сказаться на соотношении спроса и предложения. Но вряд ли рынку угрожают какие-то необратимые обстоятельства, риск для стабильности гривни будет минимальным", – резюмировал банкир.

Курс валют – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,60 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня выросла на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 26 апреля, вырос на 5 копеек – до 39,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

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