Кому-то среди российских элит не понравился тот факт, что Шойгу стал сильнее, считает эксперт.

В РФ задержан Тимур Иванов - заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу. Арест Иванова может быть попыткой "клана"-конкурента ослабить власть главы Минобороны страны-агрессора.

Об этом пишет Reuters. "На первый взгляд, время задержания Тимура Иванова было неожиданным, поскольку Россия ведет войну в Украине, а власть признала дискредитацию армии преступлением, за которое угрожает заключение. Обвинения (Иванова, - УНИАН) во взяточничестве были в открытом доступе более года без видимых последствий", - отмечает издание.

Несмотря на это, российское государственное телевидение показало одно из лиц этой войны в зале суда, одетым в военную форму. Издание со ссылкой на российских политологов отмечает, что может идти речь о внутренней борьбе между "кланами", которые борются за богатство и влияние в политической системе России.

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Издание объясняет, что под "кланами" имеются в виду объединения чиновников, бизнесменов и старых знакомых диктатора Владимира Путина, которые сосредоточены вокруг военных, разведки, правоохранительных органов и военно-промышленного комплекса РФ.

"Кому-то в элите не понравился тот факт, что Шойгу стал сильнее. Это идет не от Путина, а от людей, близких к Путину, которые считают, что Шойгу переиграл. Это просто борьба с кем-то из министерства, которое стало слишком мощным, и попытка сбалансировать ситуацию", - цитирует агентство слова старшего сотрудника Евразийского центра Carnegie Russia Татьяны Становой.

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Накануне в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в размере не менее 1 миллиона рублей, за это ему грозит до 15 лет колонии.

Позже также появилась информация, что Иванова подозревают в госизмене. СМИ сообщили, что он является близким другом спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова. По мнению политолога Аббаса Галлямова, арест Иванова мог быть согласован с самим Сергеем Шойгу.

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