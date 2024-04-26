Он должен заменить одновременно и немецкий Leopard 2, и французский Leclerc.

Германия и Франция хотят совместными усилиями создать танк нового поколения до 2040 года. В пятницу министры обороны двух стран заявили о переходе к следующей фазе проекта, пишет Reuters.

Отмечается, что в 2017 году Берлин и Париж договорились создать совместными усилиями танк нового поколения, который придет на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc, а также истребитель нового поколения.

"Оба проекта страдают от разногласий и задержек, что еще больше ухудшает франко-германские связи, отягощенные разногласиями по энергетическим темам и относительно того, насколько Европа должна стать независимой от США в своей политике безопасности. Политическое решение о переходе к следующему этапу является важным, поскольку французские и немецкие компании имеют собственные интересы, а Берлин и Париж не имеют общего видения", - пишет Reuters.

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Разработка танка следующего поколения также должна подчеркнуть, что Европа может создать собственную оборонную автономию, конкурировать с новыми игроками, такими как Индия и Китай, а также опередить Россию и США, которые еще не обнародовали своих планов по танку следующего поколения.

Известно, что Париж и Берлин договорились о дальнейшем распределении работы между производителями и надеются подписать свои первые контракты до конца года. Проект финансируется на равных и осуществляется под руководством Германии, а возглавляется холдинговой компанией KNDS, созданной совместно французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), производителем танка Leopard. Компании Rheinmetall и Thales также участвуют в проекте.

"Была проведена очень важная работа, которая... позволяет нам сказать, что в 2040-х годах наступит время для двух дружественных соседних стран, членов Европейского Союза и членов НАТО, иметь полностью функциональную и оперативную бронированную кавалерию", - сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Гонка вооружений в мире: последние новости

Как писал УНИАН, США планируют начать в середине 2030-х производство новой ядерной боеголовки, которая получила название W93. Это первая смена поколений ядерного оружия в США за 40 лет.

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