Эффективность беспилотников россиян во время ударов по американским танкам можно радикально снизить, отметило западное издание.

Американские танки Abrams в Украине решили отвести с передовой, чтобы спасти от российских дронов-камикадзе. Прибытие в нашу страну M1A1 Abrams воспринималось как переломный момент в войне, однако РФ научилась с ними бороться.

Об этом написало издание The Telegraph и дало рецепты спасения этих танков от вражеских беспилотников. "Это тревога для НАТО. Если Россия обнаружила критические уязвимые места в нашей броне, наши границы начинают выглядеть очень уязвимыми", - отмечает издание.

Оно подчеркнуло, что в прошлом году Киев получил от Вашингтона 31 танк Abrams, но сейчас 5 из них уже уничтожены, и Украина выводит эти танки с передовой. Причиной этому, по мнению журналистов, является то, что Киев использует эти танки как статическое оружие для защиты собственных позиций. Тогда как они рассчитаны для маневровых атак в составе ударного кулака.

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"Кажется, именно так его разворачивают украинские Вооруженные силы, что делает его очень уязвимым для атак беспилотников. Мы не можем жить в мире, где беспилотники стоимостью несколько тысяч долларов могут атаковать танки стоимостью 10 миллионов долларов там, где они наиболее уязвимы", - говорится в материале.

Также издание объясняет, что решить эту проблему можно, одним из вариантов является установка металлических клеток, которые защищают башню от дронов. Кроме того, по мнению журналистов, танки можно оснастить чем-то похожим на британскую лазерную систему DragonFire, которая умеет бороться с беспилотниками.

"Если это произойдет, то эффективность дронов будет радикально снижена - до следующей эволюции. Украинцы привыкают работать с современными западными танками. Земля подсыхает, боеприпасы едут, может наступать бронетехника. Западный танк, движущийся со скоростью 50 миль/ч (сообщалось, что скорость на бездорожье составляет 48 км/ч, - Ред.), гораздо труднее поразить, чем статичный. Дни бронетанковой войны еще не сочтены", - заключает издание.

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Накануне The New York Times также подтвердило информацию о по меньшей мере 5 уничтоженных танках Abrams в Украине. Главной проблемой они также считают дроны-камикадзе.

По информации Associated Press, из-за дроновой опасности Силы обороны Украины приняли решение отвести танки Abrams с поля боя. Сейчас американские и украинские военные разрабатывают новые подходы для их использования.

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