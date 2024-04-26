Документ утратил актуальность. когда Россия потерпела поражение в битве за Киев..

Впервые опубликован текст мирного договора, который был согласован в ходе нескольких раундов переговоров между Украиной и РФ весной 2022 годы. Текст документа публикует немецкое издание WELT.

Речь идет о проекте договора, который обе воюющие стороны согласовали по состоянию на 15 апреля 2022 года. "Открытыми" оставались лишь несколько пунктов. Их должны были обсудить лично Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в верхах, которая так и не состоялась.

После того как Украина стала добиваться все больших успехов на поле боя, Россия отступила от своих максималистских требований и стороны приступили к разработке проекта соглашения. Согласно этому документу, Украина обязывалась:

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соблюдать "постоянный нейтралитет", т.е, отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО;

отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;

не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;

воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах;

законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

Предложения из Кремля были следующими:

больше не нападать на Украину;

в случае нападения на Украину страны-гаранты были бы обязана поддержать Украину в течение 3 дней;

РФ была не против гарантий безопасности Украине от других стран, этот пункт был похож на пятую статью НАТО;

оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что, фактически, означало бы передачу контроля над полуостровом РФ.

Россия также хотела включить в договор Беларусь, а Украина - Турцию.

В ходе переговоров Россия заявила о своей готовности вывести войска из Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Главы государств должны были обсудить детали вывода войск напрямую. Два украинских переговорщика подтвердили это в комментарии WELT.

Вопрос о будущей численности украинских вооруженных сил также оставался нерешенным.

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