Впервые опубликован текст мирного договора, который был согласован в ходе нескольких раундов переговоров между Украиной и РФ весной 2022 годы. Текст документа публикует немецкое издание WELT.
Речь идет о проекте договора, который обе воюющие стороны согласовали по состоянию на 15 апреля 2022 года. "Открытыми" оставались лишь несколько пунктов. Их должны были обсудить лично Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в верхах, которая так и не состоялась.
После того как Украина стала добиваться все больших успехов на поле боя, Россия отступила от своих максималистских требований и стороны приступили к разработке проекта соглашения. Согласно этому документу, Украина обязывалась:
- соблюдать "постоянный нейтралитет", т.е, отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО;
- отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;
- не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;
- воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах;
- законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".
Предложения из Кремля были следующими:
- больше не нападать на Украину;
- в случае нападения на Украину страны-гаранты были бы обязана поддержать Украину в течение 3 дней;
- РФ была не против гарантий безопасности Украине от других стран, этот пункт был похож на пятую статью НАТО;
- оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что, фактически, означало бы передачу контроля над полуостровом РФ.
Россия также хотела включить в договор Беларусь, а Украина - Турцию.
В ходе переговоров Россия заявила о своей готовности вывести войска из Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Главы государств должны были обсудить детали вывода войск напрямую. Два украинских переговорщика подтвердили это в комментарии WELT.
Вопрос о будущей численности украинских вооруженных сил также оставался нерешенным.