На выходных в Украине будет преимущественно без осадков.

На выходных погоду в Украине будет определять антициклон. Он вытеснит дожди и практически повсеместно 27-28 апреля будет преобладать сухая и солнечная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Итак, по ее словам, на выходных будет преобладать погода без осадков. Только остатки атмосферного фронта добавят немного дождевой влаги вечером в воскресенье на Левобережье.

"Температура воздуха постепенно, "тихой сапой", шагает к настоящему теплу", - говорит синоптик.

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В течение дня, по ее данным, ожидается +17...+22 градуса, а на востоке воздух прогреется до +22...+26 градусов.

"В Киеве 27-28 апреля будет прекрасная погода, без дождей, с солнышком, с максимальной температурой воздуха днем около +17 градусов", - прогнозирует Наталка Диденко.

Погода в мае - прогноз на месяц

По данным Укргидрометцентра, май 2024 в Украине будет теплее, чем обычно. Средняя за месяц температура ожидается на уровне 15-18 градусов, а в горных районах 11-14° градусов. Это, по данным синоптиков, на 1-1.5 градуса выше нормы. Количество осадков по всей стране ожидается в пределах климатической нормы: 35-76 мм по Украине и 88-138 мм в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье.

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