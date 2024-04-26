"Панцирь" спасает российские танки только от одного вида оружия - дронов. Уже вскоре у ВСУ снова появится артиллерия и ПТРК.

В начале апреля украинские операторы беспилотников были поражены, заметив на поле боя возле Красногоровки - к западу от Донецка - российский танк Т-72 с металлической крышей на корпусе и башне. Невероятно, но этот мутант оказался удачной находкой для россиян. Однако лишь на короткое время, пишет Forbes.

"На самом деле это начало техническую тенденцию в российской армии в Украине, поскольку все больше и больше российских экипажей приходили к идее, что странная импровизированная броня может действительно работать", - говорится в публикации.

Несмотря на то, что насмешливо прозванный "черепахой" танк терял возможность крутить башней и вообще наблюдать за полем боя, он мог выполнять поставленную задачу - подвозить пехоту к окопам ВСУ. Поэтому новые танки-черепахи продолжают появляться на российской стороне фронта.

"Через три недели они стали обычным явлением на всем восточном фронте 26-месячной войны России против Украины", - пишет Forbes.

Большинство "танков-черепах" принадлежат 5-й мотострелковой бригаде РФ, бывшему подразделению сепаратистов "ЛДНР", которое в прошлом году присоединилось к российской армии. 5-я мотострелковая бригада всегда обходилась тем оружием, которое только могла выпросить, одолжить или украсть.

Но теперь "танки-черепахи" также появляются в мастерских лучше оснащенных российских подразделений, в том числе 90-й танковой дивизии, которая прячется вокруг руин Авдеевки. Российская армия не всегда бережет технику и солдат, но она не является - как институт - глупой, отмечают авторы публикации.

"Я знаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это сумасшедшая адаптация. Россияне приспосабливаются к конкретным условиям на поле боя", - написал аналитик Института исследований внешней политики (США) Роб Ли.

При отсутствии противотанковых систем и артиллерийских боеприпасов у ВСУ для россиян была только одна проблема на поле боя - украинские FPV-дроны. И именно эту проблему россияне решили созданием "танков-черепах". Но времена острого дефицита вооружений в украинской армии подходят к концу: новые партии американской помощи уже направляются в Украину, включая артиллерийские снаряды и новые "Джавелины".

"FPV никуда не исчезают. Но они также не собираются оставаться основным - практически единственным - украинским боеприпасом на поле боя. Как поведут себя неуклюжие танки-черепахи и их преимущественно слепые экипажи, когда украинцы будут стрелять по ним 45-килограммовыми снарядами и 16-килограммовыми ракетами в дополнение к 900-граммовым беспилотникам?" - пишет Forbes.

Танки-черепахи россиян: последние новости

Как писал УНИАН, РФ все чаще использует на войне в Украине "танки-черепахи". Использование таких танков подтверждает тот факт, что российский ВПК до сих пор не смог создать штатной защиты от дронов, отмечают обозреватели.

По словам спикера 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, на самом деле эффективность "танков-черепах" является весьма ограниченной. А мастерство украинских дроноводов позволяет "находить щели" в импровизированном "панцире" и уничтожать такие танки.

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