В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятий.

Этой ночью российские оккупанты атаковали 4 ТЭС ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование, сообщает пресс-служба ведомства.

"Враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь", - отметили в сообщении.

Из-за обстрелов было серьезно повреждено оборудование предприятий, сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

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В ДТЭК также напомнили, что с начала полномасштабной войны РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК более 170 раз.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, в частности пострадали объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

"Есть повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией", - добавил Галущенко.

Атака РФ на Украину в ночь на 27 апреля

Как писал УНИАН, российские оккупанты этой ночью атаковали Украину со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и "Кинжалами". Около 4 утра тревога началась в большинстве областей Украины. Также Воздушные Силы сообщали о запуске вражеских ракет, которые меняли свою траекторию.

Также сообщалось, что во время атаки в Харькове ракета едва не попала в больницу, там находилось более тысячи человек.

"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень - легкая", - отметил мэр города Игорь Терехов.

В целом от взрывной волны были выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации.

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