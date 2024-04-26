В Силах обороны юга Украины рассказали о действиях ВСУ и захватчиков.

На Херсонском и Ореховском направлениях подразделениям ВСУ удалось уничтожить более сотни военных РФ и ликвидировать десятки единиц вражеской техники, в том числе наблюдательный комплекс "Муром" и 16 пушек.

В то же время агрессор не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занятых позиций. В Силах обороны юга Украины рассказали:

"На Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма: по одному в районе Старомайорского и Работино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было три штурма в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери (враг - УНИАН), отошел на свои исходные позиции".

Всего в течение боевых суток получено подтверждение, что благодаря работе ВСУ, на двух указанных направлениях ликвидировано и серьезно ранено 113 оккупантов. Также уменьшилось на 51 единицу вооружения и военной техники противника. Это 16 пушек, три миномета, 20 единиц автобронетехники, станция радиоэлектронной борьбы, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", камера видеонаблюдения, три разведывательных БпЛА, пять аэрофотостанций, генератор.

Говорится, что оккупанты не прекращают аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксировано пролет 139 соответствующих БпЛА. За это же время захватчики нанесли четыре авиационных удара применив две управляемые авиабомбы на Ореховском направлении, две управляемые авиабомбы и более четырех десятков неуправляемых авиационных ракет на Херсонщине.

"В результате вражеского авиаудара управляемыми бомбами по Качкаровке, что на Херсонщине, повреждено административное здание и частные жилые дома", - говорится в сообщении.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, агрессор применил 204 FPV-дрона, 15 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 225 осколочных боеприпасов. В результате в Запорожье повреждена телевизионная башня, на Херсонщине - ранен гражданский, поврежден гражданский автомобиль и автомобиль ГСЧС.

Кроме того, оккупационные войска шесть раз ударили из артиллерии по Херсону. Дважды били по Антоновке и Белозерке. Также на Херсонщине обстреляно еще 18 населенных пунктов. Во время этих артиллерийских обстрелов ранены пять гражданских людей. Повреждены многоэтажка, частные жилые дома, дошкольное учебное заведение, торговый центр, сельхозпредприятие и гражданские автомобили.

На Днепропетровщине враг обстрелял артиллерией Никополь, Марганецкую и Мировскую громады (ранены четыре гражданских лица, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, инфраструктурные объекты, гараж и гражданские автомобили), на Запорожье - восемь населенных пунктов, что также привело к повреждению жилья мирных людей.

Штурмы оккупантов на этой неделе - как разворачивались бои

Напомним, 24 апреля на двух направлениях - Херсонском и Ореховском - оккупационная армия РФ потеряла еще более сотни солдат, но продолжает штурмовать позиции ВСУ. В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили один штурм в районе Старомайорского, на левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было четыре штурма в районе Крынок.

Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции. В течение тех же суток получено подтверждение, что на двух направлениях уменьшилось на 32 единицы вооружения и военной техники - 16 единиц автобронетехники, 11 пушек, 3 минометы, 2 лодки. Также уничтожено 2 места хранения боеприпасов и пункт управления БпЛА.

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