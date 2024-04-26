Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, в дополнение к обещанным ранее 800.

Канада выделит Украине более 2,3 млн долларов на производство дронов. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов в Украине.

Минобороны страны сообщило, что также будет дополнительно выделено 13 млн канадских долларов (около 10 млн долларов США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

Также Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, в дополнение к обещанным ранее 800. Их доставка начнется в мае.

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Отмечается, что эти пожертвования финансируются за счет программы военной помощи стоимостью 500 миллионов долларов, о которой объявил премьер-министр Трюдо в Киеве 12 июня 2023 года.

В свою очередь Бельгия передаст Украине ракеты для систем ПВО из собственных запасов (не уточняется, какие именно и сколько), а также выделит €200 млн для участия в немецкой инициативе по поставке систем ПВО. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людвин Дедондер после заседания в формате Рамштайн.

Помощь Украине от союзников - детали

Нидерланды безотлагательно выделяют более €200 млн на военную помощь Украине. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, средства пойдут на новые инициативы по быстрой поставке Украине дополнительных боеприпасов ПВО и артиллерии. Также Нидерланды выделят Украине 60 млн евро на системы ПВО малой дальности, которые можно использовать для борьбы с атаками беспилотников.

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