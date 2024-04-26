Британский министр обороны уже успел отметиться "глубоким беспокойством".

В Великобритании арестовали группу молодых мужчин, которые по заказу Кремля совершили поджог промышленного предприятия, связанного с Украиной. Об этом информирует The Guardian.

20-летний Дилан Эрл и 22-летний Джейк Ривз получили обвинения после пожара на промышленном складе, который произошел 20 марта в восточном Лондоне. Еще трое мужчин - Пол Инглиш, Нии Менса и Дмитрус Паулауска - обвиняются в содействии поджогу.

По данным британской прокуратуры, Дилан Эрл пытался навредить бизнесу, связанному с Украиной, чтобы принести пользу российскому государству. Чтобы укротить устроенный им пожар, понадобилось 60 пожарных. Прокуратура обвиняет Эрла в связях с запрещенной в Британии террористической организацией "Группа Вагнера".

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Британский министр обороны Грант Шеппс уже успел выразить свою "глубокую обеспокоенность" из-за "российской преступной деятельности в Великобритании".

"Каждый, кто будет признан виновным в содействии иностранной разведке, будет привлечен к ответственности", - написал он в соцсети Х.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что случаи пророссийского шпионажа и саботажа, выявленные в Германии, Великобритании или Польше, не будут препятствовать поддержке Альянсом Украины.

"Такие действия являются опасными и неприемлемыми. Они не отговорят нас от поддержки Украины, и мы тесно координируем наш ответ на любые враждебные действия против союзников по НАТО", - заявил он на брифинге в Берлине.

Российская шпионская активность в Европе

Как писал УНИАН, недавно в Германии задержали двух российских шпионов. По версии следствия, подозреваемые собирались помешать доставке военной помощи из Германии в Украину. 39-летний россиянин немецкого происхождения Дитер С. договорился о совершении взрывов и поджогов объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов в Германии.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, с начала полномасштабной войны Россия пытается помешать поставкам западной помощи в Украину. Россияне в частности планировали террористические акты, но до сих пор успешных диверсий не было.

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