На территории страны-агрессора "сейчас основной подход - это "покупка крови" среди российских низов", отметил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

Чтобы совершить летнее наступление России в Украине российскому диктатору Владимиру Путину нужно будет объявить еще один раунд мобилизации.

Таким мнением поделилась старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот с Financial Times. "…летнее наступление потребует от Путина объявить еще один раунд мобилизации", - полагает аналитик.

По ее словам, если у Кремля есть амбиции насчет Харькова или чего-то еще более сложного, например, южной части Украины, то властям РФ "придется сформировать очень большие силы, вероятно, более 100 000 для обоих случаев, плюс оборудование".

Видео дня

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Павел Лузин сказал, что в России "сейчас основной подход - это "покупка крови" среди российских низов". Эксперт полагает, что, если даже страна-агрессор пополнит ряды своей оккупационной армии, то "количество не сможет компенсировать недостаток подготовки". "Мы все говорим о мобилизации, но где командиры, сержанты и лейтенанты, которые будут командовать мобилизованными солдатами?", - спросил он.

Напомним, в конце марта текущего года президент Владимир Зеленский предупредил, что в конце мая - июне возможно большое наступление российских оккупационных войск.

В центре внимания российская мобилизация - новости, которые стоит знать

Владимир Путин осенью 2022 года объявил так называемую "частичную мобилизацию". Примечательно, что до этого в РФ утверждали, что мобилизационных мероприятий не будет. Мобилизация в России была объявлена после того, как российский план насчет быстрой победы над Украиной провалился, и россияне понесли серьезные потери.

Осенью прошлого года СМИ писали, что в России скоро объявят новую волну мобилизации. По сведениям журналистов, в РФ также шла скрытая мобилизация.

В апреле 2024 года верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал американской армии Кристофер Каволи говорил, что страна-агрессор за последний год наростила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000.