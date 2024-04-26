Поклонники уже успели прокомментировать новый трек певца.

Экс-участник группы "Время и Стекло", известный украинский певец Позитив выпустил новую песню "А может, хочешь?" и клип к ней. В видео исполнитель спел о любви на крыше столичной многоэтажки.

"А может, хочешь?" – лирическая песня о потерянной любви. По словам Позитива, он не просто романтизирует любовь, а воспевает историю чувств, которые имеют шанс на возрождение. Певец отметил, что над отношениями должны работать оба партнера. Они должны делать все возможное, чтобы не погубить любовь:

Это не простая романтическая песня. Это история потерянной любви, которая стремится к возрождению. Я верю, что настоящие чувства способны проложить путь к воссоединению. Это требует усилий обоих партнеров, готовности прощать и желания работать над отношениями. Второй шанс может стать даром, потому что любовь, которая прошла через испытания, становится только крепче.

Артист впервые появился перед поклонниками в подобном амплуа. Позитив одет в спортивный костюм, джинсы и рубашку. События разворачиваются на крыше многоквартирного дома. Также в клипе снялась актриса, которая сыграла роль возлюбленной певца.

Реакция слушателей

Меньше чем за сутки после публикации клипа, видеоработа Позитива набрала более 50 тысяч просмотров. Поклонники артиста уже успели оценить новую песню и выразили свой восторг от лирической композиции.

"Лучший украиноязычный "медляк" последних лет"

"С каждой песней мне все больше и больше нравится твое творчество! Молодец! Сейчас так нужен позитив и меня спасают только хорошие песни, эта отныне также будет в плей-листе. Спасибо"

"Какой тембр голоса приятный, трек теперь на повторе"

"Люблю песни Позитива, открылся для нас всех по-новому"

"Классный трек, такой летний, такой нежный, о любви и влюбленности. Очень нравится эта ваша работа!"

Напомним, ранее Позитив сделал предложение экс-подопечной Потапа - певице Мишель Андраде.

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