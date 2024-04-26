После 23 апреля для мужчин мобилизационного возраста за рубежом стали недоступны консульские услуги по выдаче паспортов, совершение нотариальных действий, легализации документов, регистрации и расторжения брака и другие. Однако введенные ограничения не будут применяться, если фактическим получателем услуги является не сам мужчина, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо, а также в случаях чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, мужчинам призывного возраста для получения паспорта гражданина Украины, в том числе и заграничного, нужно будет физически возвращаться в Украину. Поскольку пересылка паспортов за границу в филиалы ГП "Документ" или консульств, с целью их выдачи - запрещается.

Этот запрет не будет касаться мужчин, которым легально разрешено пересечение границы в период военного положения.

Они и в дальнейшем смогут получать свои паспорта при условии предъявления документов, подтверждающих право на выезд из Украины. Например, если выехавший мужчина является отцом 3-х несовершеннолетних детей - ему необходимо будет предоставить их свидетельства о рождении.

Все это связано с двумя чиновничьими решениями:

о приостановлении на неопределенный срок консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста за рубежом (письмо-поручение заместителя главы МИД);

о запрете пересылать паспорта за границу для их выдачи мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет (постановление Правительства №443).

Впрочем, по состоянию на 23 апреля, правовых оснований для принятия решения о запрете предоставления консульских услуг не было. И пока нет, поскольку Закон о мобилизации №3633-IX, который предоставляет такие правовые основания, еще не действует. Вступление его в силу состоится только 18 мая 2024 года. А уже после этого у мужчин мобилизационного возраста будет два месяца на обновление военно-учетных данных.

То есть, до истечения указанного срока, ограничений на предоставление консульских услуг Законом №3633-IX не предусмотрено и не должно быть.

Также важно знать, что установление новых правовых норм может быть осуществлено только нормативно-правовым актом соответствующего органа, а не организационно-распорядительным документом должностного лица. Как минимум, по этому вопросу должен быть приказ МИД, который обязательно должен пройти государственную регистрацию в Минюсте.

Законны ли изменения в порядке выдачи паспортных документов за рубежом? Здесь надо начать с предыстории. В июне 2022 года Правительством, в порядке эксперимента, было принято решение разместить представительства ГП "Документ" за пределами Украины, а также предоставить им право оформлять паспорта для граждан, находящихся за рубежом. Такой эксперимент введен на два года. И, в случае непродления, его срок истекает 10 июня 2024 года.

23 апреля 2024 года постановлением №443 Правительство внесло изменения в этот порядок. И не только урегулировало вопрос выдачи паспортов ГП "Документ", но и запретило пересылку их в консульства для организации выдачи мужчинам.

Вместе с этим, не понятно, как будут применять указанную норму консульские учреждения, поскольку на сегодня действующими являются ряд законодательных актов, которые предоставляют им полномочия в части выдачи паспортов.

В частности, Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", Консульский устав Украины, утвержденный Указом президента Украины от 2 апреля 1994 года №127/94 и другие.

Окончательную точку насчет законности или незаконности принятых чиновничьих решений может поставить только суд, если кто-то из мужчин решит их обжаловать.

И следует учитывать, что судебный процесс может занять длительное время.

Какие выводы? По моему мнению, в МИД и Правительстве хотят перестраховаться от двух случаев, которые могут иметь место после вступления в силу Закона о мобилизации.

Во-первых, в ведомстве посчитали, что до вступления в действие Закона уполномоченные органы не успеют в определенные законодательством сроки ни рассмотреть все поданные мужчинами заявления на изготовление паспортов, ни изготовить такое количество паспортов.

К тому же, не понятно, что делать с паспортами, которые уже будут готовы, но, на день выдачи, мужчины призывного возраста не будут иметь права на их получение без обновления персональных данных в ТЦК и СП или через электронный кабинет военнообязанного. То есть государство напрасно потратит ресурс на изготовление паспортного документа, которым в дальнейшем никто не сможет воспользоваться.

Во-вторых, МИД и Правительство стремятся уберечь мужчин от ситуаций, когда те оплатят услуги за изготовление загранпаспорта, рассчитывая его получить, а после начала действия мобилизационного Закона не увидят ни паспорта, ни потраченных на него денег. Конечно, при условии, если не обновят свои военно-учетные данные в определенный законом способ и срок.

Людмила Крохмалюк, старший юрист практики Government Relations юридической компании ADER HABER