Эксперты считают, что единственным следствием решения украинского МИДа будет куча бюрократических хлопот и для беженцев, и для чиновников ЕС.

Прекращение консульских услуг для украинцев за рубежом не лишит их статуса беженца в странах Европы, но может создать для наших граждан определенные бюрократические проблемы на месте. Такое мнение в комментарии "Радио Свобода" высказала юрист по миграционному праву Юлия Зелвенская, которая возглавляет отдел правового обеспечения и судебных процессов Европейского совета по делам беженцев (Брюссель).

Она отмечает, что для получения статуса беженца в ЕС украинцам не обязательно иметь действительный загранпаспорт: достаточно доказать само гражданство Украины. Для этого в частности подойдет внутренний паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и другие документы. Но в некоторых случаях, в зависимости от особенностей бюрократии в конкретной стране пребывания, это будет означать больше хлопот при отсутствии загранпаспорта.

Например, в Бельгии местное законодательство требует наличия именно загранпаспорта для предоставления временной защиты. "Они могут сначала отказать, но есть такое положение, что отказ должен быть в письменной форме, и тогда вы его можете обжаловать. То есть это означает, что теперь будет значительно больше административных моментов", - объясняет Зелвенская.

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Кроме того, многое будет зависеть от политической позиции правительства конкретной страны. Например, Германия уже подтвердила, что для нее главное - установить личность беженца, а наличие именно загранпаспорта значения не имеет.

"Миграционная политика - это не только о защите, это также о рынке труда. В принципе есть много стран, например, как Бельгия, где не хватает рабочей силы и рынок труда незаполнен. И конечно, что в таких странах будет больше вариантов для того, чтобы получить вид и легализоваться, например, на трудовых основаниях", - отметила юрист.

Адвокат по миграционному праву, офицер ВСУ Алексей Скорбач добавляет, что международная защита предоставляется украинцам, независимо от пола и учитывая общую военную опасность.

"Лица, получившие защиту (статус беженца или временный, или дополнительный), не могут быть возвращены в страну, где им угрожает опасность. Военные действия - один из ключевых элементов в определении дополнительной защиты по международным нормам", - подчеркнул он.

Оба юриста убеждены, что остановка консульских услуг для мужчин лишь добавит бюрократической работы чиновникам в ряде европейских стран, но на депортацию украинцев вряд ли где-то решатся.

"Есть реальная возможность, что те страны, которые принимают решение о депортации, просто погрузятся в судебные дела о депортации, обжалований и так далее", - считает Скорбач.

Украина приостановила консульские услуги для мужчин

Как писал УНИАН, 23 апреля украинские дипучреждения за рубежом прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам мобилизационного возраста. Юристы раскритиковали действия украинского МИД, как нарушающие права граждан.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил такое решение необходимостью справедливости и тем, что "ребята в окопах очень устали". Но как именно бюрократические проблемы беженцев помогут фронту, министр объяснить не смог.

После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не исключает возможной депортации тех украинских мужчин, которые не смогут пролонгировать право на временную защиту.

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