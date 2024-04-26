В ТЦК говорят, что комиссия признала мужчину пригодным к военной службе. Волонтеры же говорят, что он отказался от прохождения ВВК.

В общественной организации "Спасение животных Харьков" пожаловались на действия сотрудников полиции и львовского областного ТЦК и СП.

На своей странице в социальной сети Facebook они сообщили, что сегодня в 04:00 работники львовской полиции остановили машину организации, после чего забрали у водителя паспорт и доставили его во Львовский ОТЦК. Они сняли конфликт с военными на видео.

"Работникам было сообщено, кто эти люди, почему они здесь, что делают. Им показали животных, находившихся в машине, они знали, что девушки из Харькова и должны отвезти животных по месту назначения. Зато работники, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляли Юлию и Елену, оскорбляли людей, которые ежедневно находясь под обстрелами, спасают жизни животных из зоны боевых действий (сейчас это Часов Яр, Курахово, Купянск и т.д.). В частности, Юлии дал "пощечину" один из работников ТЦК", - говорится в сообщении.

По словам активистов, они вызвали следователей и заявили об исчезновении человека, поскольку полицейские сказали им, что водитель не находится в ТЦК. Также они говорят, что их просили удалить снятое видео в обмен на то, что мужчине вручат повестку и отпустят.

"Юлия и Елена сделали это (скопировав, потому что догадывались о лжи), но зам. главы ТЦК не выполнил закон и свое обещание. В третий раз обманули, сказав, что доставляют водителя Вячеслава в Яворов поставить печать, и отпустят с повесткой домой. Зато теперь говорят, что он в Моршине..." - добавили они.

Также в заявлении говорится, что водитель сообщил им об отказе проходить ВВК. "Поэтому сейчас он незаконно находится в месте, которое нам неизвестно, поскольку Львовский ТЦК, защищая недостойность и нарушение Закона - врет", - говорят в ОО.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на опубликованное видео. Они заявляют, что около 04:00 представители первого отдела Яворивского РТЦК и СП в рамках взаимодействия с ГСПУ КПП "ШЕГИНИ" доставили в ТЦК военнообязанного мужчину.

По их словам, он прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией, она определила, что он является пригодным к военной службе.

"Однако две гражданки, которые сопровождали военнообязанного систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом препятствовали военнослужащим в выполнении их служебных обязанностей. Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются", - написали они.

Громкие инциденты с ТЦК: последние новости

Ранее во Львове вспыхнул скандал из-за видео, на котором можно увидеть, как мужчины в военной форме силой затягивают мужчину в микроавтобус. Его жена заявила, что мужу вручили повестку "задним числом". В ТЦК заявили, что проведут расследование.

А на Буковине судили мужчин, которые с топорами напали на работников ТЦК в Черновицкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: