Дело не только в поиске нового топлива: газовые трейдеры ищут варианты хранения газа, если летом запасы в Европе достигнут рекордных для этого времени года уровней.

Транзит через Украину - один из самых больших рисков для поставок природного газа в Европу следующей зимой. В конце 2024 года истекает срок действия пятилетнего соглашения, которое регулирует поставки российского газа через территорию соседней страны.

Хотя война между двумя странами сделал невозможным продление дипломатических соглашений, некоторые надежды на возможность заключения коммерческих сделок оставались, пишет Bloomberg.

Эти надежды были подорваны на конференции Flame в Амстердаме в начале этой недели, когда представитель украинского оператора газотранспортной системы исключил возможность переговоров между трейдерами по поводу российских поставок. Он заявил, что на аукцион не будут выставляться мощности.

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Поставки через Украину невелики - в год через страну проходит всего около 15 миллиардов кубометров российского газа, так как Москва ограничила основной объем в 2022 году.

Но, по словам одного из местных трейдеров, этого достаточно, чтобы обеспечить энергией Нидерланды в течение шести самых холодных месяцев в году. Транзит через Украину - один из двух оставшихся маршрутов для поставок российского газа в Европу.

И дело не только в поиске нового топлива: газовые трейдеры ищут варианты хранения газа, если летом запасы в Европе достигнут рекордных для этого времени года уровней.

Хотя Украина располагает самыми большими запасами, чем любая другая страна на континенте к западу от России, постоянные атаки на ее энергетическую инфраструктуру увеличивают вероятность того, что топливо будет уничтожено.

Спустя почти два года после начала войны трейдеры все еще находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая также возможных признаков перебоев в работе новых проектов по сжижению природного газа США и Катара. Это беспокойство проявляется как на рынке фьючерсов, так и на рынке опционов, где экстремальная волатильность цен стала нормой.

СПГ может ослабить беспокойство в таких странах, как Германия, Нидерланды и даже Великобритания, где инвестиции в новые терминалы обеспечивают более широкий доступ к глобальному пулу.

Но для не имеющих выхода к морю Австрии и Словакии, которые по-прежнему получают большую часть топлива по традиционному маршруту из России через Украину, энергетический кризис - и связанное с ним инфляционное давление - далек от завершения.

Российский газ в Европе - детали

В Европе нарастает недовольство из-за того, что Франция наращивает объемы платежей России за газ, в то время, как президент Эммануэль Макрон громко заявляет о своей поддержке Украины, пишет Politico.

Согласно данным, проанализированным исследовательским центром в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в первые три месяца 2024 года поставки сжиженного природного газа из России во Францию увеличились больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом.

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