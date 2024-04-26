США намерены выделить 6 миллиардов долларов на закупку оружия для Украины, заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

"Я рад объявить о выделении 6 миллиардов долларов в рамках инициативы помощи Украине. Это поможет нам закупать оружие, которое производится в США. Это самый большой пакет помощи. Он будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и другого оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет земля-воздух. Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивую основу", - сказал он.