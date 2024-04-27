Ночью 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов.
Как сообщили в Воздушных силах, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Саратовская обл. РФ);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. РФ)
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. РФ);
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных силах.
В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:
6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
1 крылатую ракету "Искандер-К";
6 крылатых ракет "Калибр".
"Спасибо всем подразделениям, кто этой ночью отражал ракетную атаку оккупантов", - написал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук.
Ночной удар по Украине
Ночью 27 апреля оккупанты в очередной раз ударили по Украине крылатыми и аэробаллистическими ракетами. В 3:50 в Воздушных силах объявили тревогу и сообщили о взлете Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
Оккупанты пытались попасть в логистические узлы и по энергетике. В частности, были атакованы Днепр, Стрый и Харьков.
В 06:01 в Украине прозвучал отбой воздушной тревоги.