По территории Украины были запущены ракеты различных типов.

Ночью 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов.

Как сообщили в Воздушных силах, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Саратовская обл. РФ);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. РФ)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. РФ);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Видео дня

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

"Спасибо всем подразделениям, кто этой ночью отражал ракетную атаку оккупантов", - написал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук.

Ночной удар по Украине

Ночью 27 апреля оккупанты в очередной раз ударили по Украине крылатыми и аэробаллистическими ракетами. В 3:50 в Воздушных силах объявили тревогу и сообщили о взлете Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Оккупанты пытались попасть в логистические узлы и по энергетике. В частности, были атакованы Днепр, Стрый и Харьков.

В 06:01 в Украине прозвучал отбой воздушной тревоги.

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