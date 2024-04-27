На пограничных контрольно-пропускных пунктах работников ТЦК не будут размещать.

Руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень заявил, что власти региона решили обновить состав блокпостов и теперь там будут стоять сотрудники ТЦК и СП.

В комментарии Tvoemisto.tv он сообщил, что теперь, кроме двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника территориальных центров комплектации и соцподдержки.

По его словам, такое решение касается только внутренних блокпостов, которых всего в регионе семь. Их обустроили для того, чтобы проводить контрдиверсионные мероприятия.

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Он отметил, что на пограничных контрольно-пропускных пунктах работников ТЦК не будут размещать.

Мобилизация в Украине - детали

Опрос показал, что жители центральной Украины имеют более высокую готовность присоединиться к мобилизации, а стремление избегать мобилизации наиболее распространено в восточном регионе. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива обнародовал результаты общенационального опроса, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года.

Респондентам предлагалось дать оценку действий большинства знакомых призывного возраста и способных по состоянию здоровья в ситуации военной мобилизации.

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