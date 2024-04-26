Угрозы со стороны российских пропагандистов демонстрируют, что эта идея заставляет Кремль нервничать, отметили в Вильнюсе.

Размещение ядерного оружия в Польше будет способствовать сдерживанию и оправдает ожидания европейской безопасности.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа в разговоре с журналистами. "В последнее время, безусловно, произошли события, которые увеличили присутствие военной мощи в нашем регионе, в частности, размещение тактического ядерного оружия. К сожалению, сегодня это реальность - как в Калининградской области, так и, насколько нам известно, на территории Беларуси", - цитирует его Delfi.

Он считает, что размещение оружия такого типа в Польше нельзя считать подстрекательством к войне или угрозой для России. "Это тот самый элемент системы сдерживания, который должен иметь действительно значимый сдерживающий фактор и силу", - добавил Науседа.

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Также литовский президент отметил, что его удивила реакция на заявление Варшавы о готовности разместить ЯО на своей территории, поскольку этот вопрос поднимается не впервые.

"Мы не только говорили об этом аспекте, но и поделились своими мыслями о возможных последствиях. В любом случае мельница российской пропаганды крутится и естественно, что в таких случаях всегда есть угрозы с их стороны. Но угрозы лишь показывают, что эта идея действительно является значимым сдерживающим фактором и, естественно, заставляет нервничать кремлевских политиков", - подчеркнул он.

Размещение ядерного оружия в Польше: что известно

Как известно, недавно польский президент Анджей Дуда сообщил, что они готовы разместить ЯО на своей территории и уже неоднократно обсуждали это с Соединенными Штатами Америки.

В то же время Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил журналистам, что пока у них нет планов по расширению программы Nuclear Sharing.

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