Речь идет о создании логистического центра по боеприпасам.

Литва и Польша могут создать региональный центр логистики боеприпасов для систем HIMARS - о соответствующей инициативе упомянул литовский лидер Гитанас Науседа во время встречи с журналистами на военных учениях в Дирмишцах.

Речь идет о совместном участии в оборонных закупках двух стран-членов НАТО. Слова политика цитирует LNK:

"Мы говорили и о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша планируют приобрести эти системы. Они уже приобрели их, но намерены приобрести еще больше в будущем. Особенно учитывая то, что Польша имеет планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. Мое предложение заключалось именно в этом направлении - создание регионального логистического центра", - сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что литовский территориальный сосед - Польша, показывает хороший пример в контексте реагировании на геополитические вызовы в регионе. В качестве примера Науседа привел оборонные расходы, которые закладывает Польша в свое ВВП. "Ваш пример финансирования обороны из 4% валового внутреннего продукта, безусловно, вдохновляет всех нас", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что сейчас в Литве также продолжаются дискуссии об увеличении государственного финансирования обороны. Также Польша и Литва обсуждают будущие совместные закупки ракет, ведь это могло бы быть показательным примером, как страны путем сотрудничества смогли вывести оборонное производство на новые рубежи, акцентировал президент Литвы.

Эксперт объяснил значение боеприпасов HIMARS для Украины

В феврале ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий прогнозировал, как на войну в Украине может повлиять поставка новых боеприпасов. Как известно, еще с зимы говорят, что ВСУ страдают от снарядного голода, и что количество артиллерийских выстрелов между Украиной и РФ - не в нашу пользу. Не хватает и ракет для применения HIMARS.

По словам ветерана АТО Евгения Дикого, Украина может получить от США новые бомбы и стартовые модули для HIMARS. Более того, Украина будет первой страной в мире, которая испытает возможности оружия на поле боя. "Надежды достаточно серьезные", - сказал Дикий. Он объяснил, в чем будет преимущество ракет под HIMARS для Украины. Ранее союзники нам дали ракеты лишь в 70 километров по дальности.

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