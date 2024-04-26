9-летняя Наталья получила ранение, из-за которого пропустит танцевальные соревнования.

Жена украинского ведущего и экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко - бизнесвумен Елизавета Юрушева - сообщила, что их дочь получила травму. Наталья получила ранение головы.

На своей странице в Instagram Елизавета Юрушева показала фотографию 9-летней девочки. На фото видно, что на голове девочки пластырь на месте раны. Жена Скичко поделилась, что изрядно испугалась за дочь, но сама Наталья даже не плакала. По словам Елизаветы, сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Бизнесвумен не стала раскрывать всех подробностей и причин ранения, но указала, что врачам пришлось зашивать рану на голове дочери. Отметим, что Наталья профессионально занимается танцами. Единственное, из-за чего расстроилась девочка - она не сможет принять участие в танцевальном турнире.

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"Вот моя супер девочка. Наше утро началось с травмы головы. В больнице пришлось зашивать рану! Она совсем не заплакала. Когда меня уже можно откачивать, моя девочка улыбается! Вот сидим в больнице, и она смеется надо мной и говорит, что "мама держись, нельзя так всегда переживать!". Единственное, что ее расстроило, что она очень готовилась к турниру в воскресенье, а теперь танцевать там не сможет", - написала под фото жена Скичко.

Напомним, ранее жена Александра Скичко поссорилась с россиянином в Милане.

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