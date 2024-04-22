Украина готовится к удару по Крымскому мосту. Сейчас настал тот момент, когда время имеет значение. И это нужно ускорить настолько, насколько есть возможность.

Поскольку Россия готовится к увеличению интенсивности боевых действий, соответственно, Крымский мост будет снова играть одну из важных логистических ролей для переброски техники, оружия, тяжелого вооружения, например, из такого населенного пункта, как Ростов-на-Дону, откуда РФ везет живую силу, мобилизованных. Крымский мост будет играть также важную роль с точки зрения организации железнодорожного сообщения.

Соответственно, для того, чтобы не дать российским войскам разворачиваться в боевые наступательные порядки, помешать им осуществлять нормальную логистику, для срыва их подготовки к новой крупной наступательной операции, сейчас особенно важно поразить, обезвредить, вывести из строя Крымский мост.

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Те действия, которые мы видели в Джанкое, когда блестящим ударом были уничтожены средства ПВО врага (С-400 - это дорогая и крайне важная система ПВО для России) - это может быть предвестником, подготовкой к тому, что скоро Крымский мост рухнет. Как сообщалось, в результате этого удара по аэродрому, где базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52, были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Важно, что необходимо полностью обезвредить Крымский мост, сделать так, чтобы на его восстановление понадобилось как можно больше времени

Для этого нужно нанести комбинированный удар. Лучше всего, если - и с воздуха, и с моря.

Недавно стало известно, что наши морские дроны "Sea Baby" могут нести нагрузку 1000 килограммов. По весу взрывной части, это сопоставимо с более чем с двумя ракетами. Такой комбинированный удар - и с воздуха, и с воды - если и не уничтожит мост полностью, то как минимум на длительное время сделает невозможной его эксплуатацию.

Кто-то говорит, что уничтожать Крымский мост уже поздно, ведь Россия строит на оккупированной части юга Украины железную дорогу. Но нет. Бить по мосту не поздно. Россия хоть и начала строить эту железную дорогу, но еще не закончила. И в частности из-за железной дороги крайне важно ускорять процесс уничтожения моста. Чтобы этот удар носил не только символический характер, а имел и практические последствия. Что касается упомянутой железной дороги, с ней отдельно будут разбираться. Существуют способы, как помешать россиянам продолжить строительство.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований