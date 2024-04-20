Когда многие из нас говорят об усталости от войны, стоит поставить себя на место тех, кто - существует такое распространенное мнение - не устает никогда.

Вы знаете, что в Киеве есть Сквер "имени" волонтеров? Точнее, "волонтеров АТО". Решение о его строительстве принималось еще осенью 2016-го. Уверен, что не знаете. Даже, поискав на картах, не понять, где именно этот сквер. Может, он спрятался за рядами коробок-МАФов. Может, он - возле серой многоэтажки какого-то спального района...

Сквер волонтеров, как и сами волонтеры, незаметны, если ты сам не начинаешь их искать.

В этом никто не чувствует диссонанса, кроме самих волонтеров. Они видят в переименованиях или реконструкциях только деньги, на которые можно закрыть один из сборов на "Мавики" или пикапы, тепловизоры, "медицину" и так далее, и так далее, и так далее... До бесконечности. При этом, на карте Украины уже можно сделать одну-единственную геометки: "Страна "имени волонтеров"".

Недавно я услышал фразу: "Мы были настоящей сильной нацией только один месяц - март 2022 года". Это слова нашего волонтера Татьяны, которая после года полномасштабной войны решила присоединиться к ВСУ как боевой медик. На фронте, по ее словам, морально легче, чем в тылу. На войне убивают пули и обломки, а в тылу ты видишь, как убивает равнодушие.

Таня вспоминает, что ее сборы в соцсетях люди в основном игнорировали, приходилось ходить по разным кабинетам и "клянчить" по копейке (волонтеры уже давно называют свою работу: "Клянчинг"). Наконец, медики не дождались автомобиля: передавать его было уже некому, поскольку друзья волонтера погибли во время очередной эвакуации раненых.

Таня права по поводу "единства марта", хотя, справедливости ради, были и другие "вспышки". Были и до весны 22-го, и после.

Возможно, в водовороте событий уже забылось, как везли воду первым добровольцам под Славянск, как отправляли помощь Авдеевке во время первых массовых обстрелов, и как в прошлом году спасали Херсон...

Календарь волонтеров - одни бесконечные сутки, которые тянутся уже много лет. В их мессенджерах - бесконечный поток одинаковых просьб: "Можете помочь с...". И в ответ они не рассказывают о том, что не успевают проводить время с детьми, заниматься здоровьем, не успевают есть, спать, жить. Молчат и о том, что сбор не идет.

А еще - гибнут. За десять лет войны - уже не стало десятков, сотен людей, которые везли помощь, эвакуировали, помогали.

В 2022-м, в начале полномасштабной, погибли наши друзья-волонтеры, которые везли помощь в Мариуполь: россияне расстреляли их бус с красными крестами и надписью "волонтеры"...

В конце апреля 2022 года, во время безумного наступления на Лиман, никто не хотел ехать в Торское Донецкой области, кроме двух экипажей - по три волонтера в каждом. Оттуда они не вернулись...

К сожалению, смерти волонтеров также незаметны для большинства. Статистику о гибели волонтеров быстро не найти.

Жизнь волонтеров - война, от которой общество якобы устало, о которой не хочет лишний раз говорить. Но за десять лет волонтеры прошли долгий путь, неизбежную эволюцию. Один из примеров - история нашего друга, волонтера Николая. Он несколько лет работал в Польше на стройке, война встретила его в отпуске в Херсоне. На следующий день он вывез семью, жену друга и еще нескольких херсончанок из города, несмотря на риск выехать навстречу российским танкам. Из Польши Николай вернулся уже с медикаментами - своей первой волонтерской помощью. Потом снова эвакуировал людей и снова возвращался с гуманитарной помощью. Далее - помогал военным с "Мавиками". Следующий шаг - налаживание производства дронов в Херсоне, чтобы ежедневно "улучшать" россиян.

Или Надежда. Мы познакомились, когда передавали военным партию дронов, ребов, старлинков и генераторов. Она волонтерит с начала АТО. А с 2022 года с группой единомышленников своими силами организовала мощный волонтерский центр. С десяток людей в Червонограде заняли помещение бывшего ресторана, куда приходят ежедневно после работы и готовят для защитников на передовой. А продуктами их ежедневно обеспечивают жители сел, расположенных рядом с городом.

Еще одна история - три девушки открыли волонтерский центр в Гданьске еще в начале полномасштабного вторжения. До сих пор в него, вместе с другими украинками, приходит и моя мама. Каждое воскресенье они плетут сетки. И ничто не заставит их изменить эти воскресные планы. Говорят, что главное - это постоянство.

Все эти примеры - стимул для каждого из нас. Война не прощает слабости, уставать нельзя.

20 апреля во всем мире отмечается Международный день благодарности волонтерам. Но просто благодарности недостаточно. Каждый украинец должен шагать от "усталости от войны" к ежедневным, пусть и небольшим действиям. Поскольку только вместе, объединив силы, мы сможем победить в этой войне. И только благодаря совместным усилиям на Земле не появится геометка "Бывшая страна "имени волонтеров"".

Евгений Кириченко, основатель благотворительного фонда Fundacija Gremi Personal