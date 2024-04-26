Размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам и зависит от продолжительности страхового стажа и величины зарплаты.

Пенсии по возрасту лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет. Продолжительность страхового стажа уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста (в итоге страховой стаж не может быть меньше 15 лет). Об этом сообщило в Facebook Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области.

Пенсия по возрасту

В то же время размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании и зависит от продолжительности страхового стажа и величины зарплаты.

В частности, пенсии по инвалидности назначаются лицам, по инвалидности которых установлена причинная связь с Чернобыльской катастрофой, в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (исчисленной по формуле).

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С 1 марта 2023 года минимальные размеры пенсии по инвалидности не могут быть ниже: для I группы – 8187,48 грн, II группы – 6549,98 грн, III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

Дополнительная пенсия

Дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших, устанавливается к государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности.

Лицам, относящимся к категории 1 из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: лицам с инвалидностью I группы – 474,5 грн; II группы – 379,6 грн; III группы – 284,7 грн. Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой: лицам с инвалидностью I группы – 341,64 грн; II группы – 227,76 грн; III группы – 170,82 грн.

Лицам, относящимся к категории 2 дополнительная пенсия составляет 170,82 грн, к категории 3 – 113,88 грн, к категории 4 – 56,94 грн. Детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью – 170,82 грн.

Размер минимальной пенсионной выплаты

Минимальная пенсия, независимо от закона, согласно которому назначалась пенсия, для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2023 года не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью І группы – 13 376,21 грн;

для лиц с инвалидностью ІІ группы – 10 700,97 грн;

для лиц с инвалидностью ІІІ группы – 8025,73 грн.

В случае смерти кормильца, который принадлежал к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Пенсии в Украине

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины. Это документ решает несколько проблемных вопросов.

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров, средний размер пенсий которых составляет более 5743 грн. Из указанного количества 2,7 млн пенсионеров еще работают, а их средняя пенсия достигает более 6094 грн.

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