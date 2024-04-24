Непредсказуемые яйца: каких цен ждать к Пасхе

В Украине стремительно дешевеют яйца, которые за последние два года не раз били ценовые рекорды. Что влияет на их стоимость, и следует ли ждать экстремального подорожания накануне Пасхи, - узнавал УНИАН.

С 2022 года цены на куриные яйца в Украине ежегодно прыгают, как на батуте. На это влияет и сезонность (например, осенью традиционно снижается предложение яиц, что толкает цены вверх), и фактор войны, потому что в 2022 году российские захватчики разрушали украинские птицефабрики. Способствует росту цен обычно и приближение пасхальных праздников, которые традиционно вызывают ажиотаж на этот продукт.

Однако 2024 год, похоже, станет исключением, ведь в этом году значительного повышения цен на яйца не наблюдается, наоборот - специалисты констатируют постепенное удешевление куриных яиц с каждым месяцем.

"Помню, как в первый год большой войны прыгнула цена яиц. Доходило и до 80 гривен за десяток, иногда приходилось обходить эти полки в супермаркете стороной - яичница на завтрак уже была деликатесом. А сейчас можно и не выискивать яйца подешевле - цена приемлемая, можно и меньше 40 гривен найти", - говорит киевлянка Любовь Николаевна.

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Действительно, цены на этот социально значимый продукт сейчас варьируются от 34 гривень за десяток - в зависимости от категории яиц и ценовой политики магазина.

По данным Государственной службы статистики, средняя цена десятка яиц в Украине в марте 2024 года составила 41,54 грн, что на 16,4% дешевле по сравнению с прошлым месяцем, и на 34,3% - по сравнению с мартом 2023-го.

Следует отметить, что по данным того же Госстата, в начале прошлого года цена яиц перевалила за 60 гривень за десяток. Достаточно ощутимое снижение цены началось с апреля, однако с осени продукт снова начал неуклонно дорожать. Настоящие качели!

Сейчас ситуация с ценой гораздо приятнее, однако вскоре украинцы будут праздновать Пасху, которая в этом году приходится на 5 мая. УНИАН решил спросить у экспертов, следует ли ожидать подорожания яиц в связи с приближением праздника.

Что влияет на цену яиц

Как рассказал УНИАН исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, за прошлый год промышленное производство яиц в Украине сократилось всего лишь на 2,3 процента против 2022 года, но уже за первые два месяца текущего года оно выросло на 16,4% против аналогичного периода 2023-го:

Уменьшение количества потребителей, рост объемов производства в промышленном секторе и сезонное увеличение предложения от хозяйств населения имеют сегодня значительное влияние на ценовую ситуацию на рынке яиц. С начала года оптово-отпускные цены птицефабрик уменьшились более чем на 50 процентов"

Однако ниже текущей планки они опускаться в ближайшее время не будут, ведь есть объективные факторы, которые до сих пор влияют на себестоимость производств.

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович отмечает, что, в частности, на цены давят высокие затраты производителей на корма для кур и электроэнергию и логистические препятствия, вызванные военными действиями. Также к этому перечню добавляется рост мировых цен на продовольствие.

"К сожалению, ожидается, что эти условия сохранятся, и цены будут оставаться не ниже сегодняшних в ближайшем будущем. В ответ на эти вызовы украинские аграрии адаптируются, оптимизируют производство, поэтому резкого роста мы тоже не видим", - рассказывает эксперт.

Скакнет ли цена яиц к Пасхе

По словам исполнительного директора Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, торговые сети уже провели основные пасхальные закупки, поэтому ожидать существенных ценовых изменений на рынке накануне праздника не стоит.

Эксперт предполагает, что возможно ситуативное увеличение отпускных цен в течение следующих двух недель, но это не повлияет на общую ценовую ситуацию на рынке, поскольку избыточное предложение будет все же сдерживать накручивание цифр на ценниках.

"Традиционно накануне праздника спрос на яйца увеличивается, однако в этом году это, опять же, не будет иметь существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве", - отмечает исполнительный директор профильной ассоциации.

С оценками Сергея Карпенко соглашается и руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович:

Благодаря тому, что предложение яиц достаточно большое мы имеем более низкую цену по сравнению с прошлым годом. К Пасхе может быть незначительное повышение до 15 процентов, которое является естественным сезонным ростом в предпраздничный период"

В торговых сетях также не ожидают подорожания яиц в предпраздничный период. Как сообщили УНИАН в пресс-службе сети супермаркетов АТБ, обычно перед Пасхой спрос на яйца растет примерно на 30-40%, однако в этом году это не должно привести к ощутимому ценовому скачку.

"Благодаря птицефабрикам, которые восстанавливают свою работу, дефицита куриных яиц в стране нет, и их количество полностью покрывает потребности населения", - резюмируют в АТБ.

Как изменилась стоимость пасхальной корзины

Прогнозы профильных специалистов и представителей торговли относительно цен на яйца довольно оптимистичны. Хотя в целом стоимость пасхальной корзины в этом году будет "кусаться".

Так, по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в 2024 году она достигнет более 1400 гривен, а значит расходы украинских семей вырастут минимум на 17%:

В этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек в около 1422,05 гривен, то есть на 17,6 процентов дороже, чем в прошлом году. Тогда такой же набор продуктов стоил 1208,78 гривен"

Больше всего в этом перечне выросли цены на мясные продукты, твердый и мягкий сыр и сливочное масло. Яйца, сахар и мука в этом году стоят дешевле, чем в прошлом году, но это падение не в состоянии полностью компенсировать рост цен на другие составляющие корзины.

Также несколько выросла стоимость главного украшения пасхального стола - кулича.

"Стоимость кулича домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) - составит 179,8 гривень за 1 килограмм, что на 5,8 процентов превышает стоимость кулича 2023 года", - отмечают специалисты "Института аграрной экономики".

Таким образом, цена яиц точно не испортит украинцам праздничное - насколько это возможно в условиях войны - настроение на Пасху. По крайней мере, крашанки точно не станут самой дорогой составляющей вашего меню. А пока до праздника еще остается немного времени, можно спокойно баловать себя утренними яичницами и омлетом - в ранг деликатесов эти блюда в ближайшее время точно не перейдут.

Екатерина Жирий