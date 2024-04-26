Продажи AirCar запланированы на этот год, но цену пока не говорят.

Гибридный автомобиль-самолет AirCar, разработанный в Словакии, совершил первый полет с пассажиром. Как сообщает портал Auto Evolution, транспортное средство протестировал пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр.

Гибрид спортакара и самолета еще в 2022 году получил сертификат летной годности. Топлива хватает на 1000 км полета, а после приземления крылья убираются в кузов – и можно ехать по дороге.

AirCar способен перевозить двух человек общим весом до 200 кг и разгоняться до 300 км/ч. Важный момент, что в отличие от прототипов летающих такси, этот трансформер не умеет взлетать и приземляться вертикально: ему необходима взлетно-посадочная полоса. При этом трансформация из автомобиля в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.

Продажи AirCar запланированы на этот год, но цену пока не говорят. Ориентир – где-то между $500 тыс. и миллионом. Чтобы управлять автомобилем, нужно иметь лицензию пилота.

Ранее стало известно, что Apple прекращает десятилетнее стремление по созданию собственного электромобиля. Вместо этого яблочная корпорация сосредоточилась на разработке домашних роботов. Это направление может стать следующим большим проектом для бизнеса Apple.

В свою очередь производитель смартфонов Xiaomi решил бросить вызов Tesla и вышел на рынок электромобилей с новой моделью Speed Ultra 7 (SU7). В ближайшие 10 лет Xiaomi намерена инвестировать в производство электромобилей $10 млрд.

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