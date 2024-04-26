По словам бойца, огневая мощь бронированной техники на поле боя действительно существенно снизилась.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко прокомментировал информацию о том, что ВСУ могли отвести от линии фронта американские танки Abrams., передает 24 канал.

По его словам, огневая мощь бронированной техники существенно снизилась. Он отметил, что и огневая мощь, и актуальность бронированной техники на поле боя опустилась в разы с появлением беспилотных систем.

"Именно поэтому некоторые позиции бронированной техники лучше сохранить для того, чтобы можно было применить на отдельных отрезках под специальные операции", - сказал он.

По мнению бойца, в целом то, что беспилотные системы нивелировали актуальность бронированной техники, - хорошая новость, так как российские войска превосходят Силы обороны Украины по количеству бронированных средств - как танков, так и БМП.

Федоренко считает, что, если бы не было БПЛА, это серьезно осложнило бы ситуацию на фронте.

Украина отводит американские Abrams - что сообщалось

Напомним, издание Associated Press со ссылкой на два военных источника сообщило, что Украина отводит с линии фронта американские танки Abrams M1A1.

Отмечалось, что, по словам высокопоставленного чиновника в сфере обороны, распространение беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным". Поэтому танки и переместили.

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