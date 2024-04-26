Певица рассказала, что старается не подвергать родственников опасности.

Известная украинская певица Джамала откровенно рассказала об общении с родными, которые до сих пор проживают в аннексированном Россией Крыму. Артистка поделилась, что пытается минимизировать связи для того, чтобы не подвергать близких опасности.

Джамала отметила, что Россия "отрезала" ее от родственников, аннексировав Крым. По словам певицы, оккупанты жестоко подавляют любое сопротивление на захваченной территории. Они наказывают всех, кто выступает против диктатуры Кремля, в частности отправляют в тюрьму. Именно поэтому Джамала старается не общаться с семьей:

Редко, но общаюсь. Потому что, к сожалению, даже аутентичные крымскотатарские музыканты, которые принимали участие в записи, не хочу подвергать их опасности. Мы все понимаем, что Крым у нас просто лидирует по количеству осужденных на 18-25 лет. Это более 250 заключенных и, к сожалению, все они являются крымскими татарами. Это, действительно, наша боль, потому что в Крыму оказывается сопротивление.

Артистка поделилась, что в России она признана пособницей терроризма, и даже объявлена в розыск. Поэтому лишний раз старается не раздражать оккупантов общением с близкими.

"Я стараюсь лишний раз не раздражать и не цеплять. Тем более я и сама арестована РФ и объявлена ими в розыск в Интерпол. По их мнению, я пособница терроризма. Но действительно я лишний раз стараюсь не общаться со своими родственниками", - указала Джамала.

Напомним, беременная Джамала выступила для военных. Певица провела камерный концерт для раненых бойцов, которые проходят реабилитацию.

Вас также могут заинтересовать новости: