Сегодня на заседании особое внимание будет уделяться усилению украинской системы ПВО, артиллерии и бронетехники.

Формат "Рамштайн" наращивает усилия для удовлетворения срочных потребностей Украины на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-21"), которое проходит в виртуальном формате.

Остин сказал, что два года назад впервые было проведено заседание в формате "Рамштайн". Он напомнил, что на первом заседании пообещал, что будут "сдвинуты горы", чтобы помочь Украине. По его словам, Контактная группа именно этим и занимается, прилагая огромные усилия для удовлетворения оборонных потребностей Украины.

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Он добавил, что в течение двух лет украинские войска вдохновляли международную коалицию из около 50 стран. "Украинские друзья, мы знаем, какое вы все несете бремя. И вы все должны знать, что мы все поддерживаем вас. Мы до сих пор это делаем и мы не отступим", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США напомнил, что на этой неделе в США окончательно утвердили дополнительную помощь для Украины на сумму 60,8 млрд долларов. Остин сказал, что агрессия российского диктатора Владимира Путина против Украины является проблемой для безопасности всех стран. "Мы должны продолжать бороться с ней совместно", - подчеркнул Остин и добавил, что настроен на это.

Как отметил министр обороны США, два года назад Путин думал, что просто захватит Украину, которую он не считал настоящей страной, и что украинцы не будут бороться ради своей демократии, а мир будет в стороне. "Путин ошибался в каждом аспекте. Он не рассчитывал на украинскую стойкость. Он не рассчитывал на всех нас", - подчеркнул Остин.

Как отметил министр обороны США, за два года участники заседания в формате "Рамштайн" обязались предоставить более 70 систем ПВО средней и большой дальности вместе с тысячами ракет. Украине было предоставлено более 3 тысяч единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков, а также десятки тысяч противотанковых ракет.

Также в этом году в Украину начнут прибывать самолеты F-16. Ожидается, что Украина получит сначала более эскадрона истребителей. "Эта Контактная группа продолжает наращивать усилия для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины", - подчеркнул Остин.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании важное место будет уделяться усилению противовоздушной обороны Украины. Как напомнил Остин, Россия осуществляет все более яростные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, в том числе наносит удары по электростанциям. Все больше гражданских в Украине от этих атак погибает.

"Мы уделим особое внимание сегодня укреплению украинской системы ПВО. Украина остро нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, и срочно нуждается в большем количестве перехватчиков. Сегодня это будет большим приоритетом для нас всех", - подчеркнул Остин.

Он добавил, что Украина также нуждается в большем количестве артиллерии и бронетехники для защиты граждан и возвращения оккупированной территории. "Мы собираемся сделать все, что сможем, чтобы помочь", - сказал Остин.

Помощь Украине от США: когда ожидается

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США уже начали поставки оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета помощи стоимостью в 1 млрд долларов.

Этому предшествовало одобрение в обеих палатах Конгресса законопроекта о дополнительной помощи для Украины на общую сумму в 60,8 млрд долларов.

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